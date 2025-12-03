Tan Biónica sigue arrasando. En medio del éxito de su nuevo y esperado álbum “El Regreso”, el público agotó en tiempo récord las entradas para sus dos shows en el Estadio Vélez programados para el 27 y 28 de marzo de 2026.

Frente a la explosiva demanda, el grupo confirmó una tercera y última fecha para el 29 de marzo. Serán tres noches únicas, donde sonarán los clásicos que marcaron a toda una generación y las nuevas canciones de “El Regreso”, que se presentarán por primera vez en directo.

Entradas disponibles desde el jueves 4 de diciembre a las 14 hs a través de Enigma Tickets.

ENTRADAS TAN BIÓNICA TERCER SHOW EN VÉLEZ

Con todos los medios de pago mediante Modo o Mercado Pago. Además, 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito BBVA VISA, exclusivamente a través de la app BBVA o Modo.

ASÍ ES EL ÁLBUM “EL REGRESO”

Después de una década sin lanzar material original, “El Regreso” marca un nuevo capítulo para Tan Bionica. El álbum, recientemente publicado, incluye diez canciones inéditas y presenta colaboraciones destacadas con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

La respuesta del público fue inmediata: supera los 40 millones de streams globales, debutó completo dentro del Top 50 de Argentina y logró ubicarse en el Top 10 mundial. Entre sus temas más escuchados se destacan: