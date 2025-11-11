Después de diez años sin lanzar música nueva, Tan Biónica —integrada por Chano, Bambi, Diega y Seby— vuelve a los escenarios con un show histórico.

El 27 de marzo en el Estadio Vélez, la banda presentará por primera vez en vivo las canciones de su nuevo álbum, “El Regreso”, junto a los grandes clásicos que marcaron a toda una generación de fans.

Entradas para Tan Biónica en Vélez 2026

Preventa exclusiva BBVA Visa: desde el miércoles 12 de noviembre a las 12 hs , disponible a través de Enigma Tickets.

6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito BBVA Visa , pagando únicamente a través de Modo .

Venta general: una vez agotada la preventa, se habilitará la venta general con todos los medios de pago, también por EnigmaTickets

Precios Tan Biónica en Vélez 2026

Campo Vip $130000+SC.

Campo General $80000+SC.

Platea Pref. Norte y Sur $120000+SC.

Platea Norte y Sur $95000+SC.

Platea Alta Norte y Sur $60000+SC.

Un regreso histórico: más de medio millón de personas en su última gira

Tan Biónica atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Tras su reencuentro histórico en 2023, la banda agotó entradas en tiempo récord y reunió a más de 500.000 personas durante su gira internacional “La Última Noche Mágica”, con shows sold out en:

River Plate

Dos Vélez

Dos Estadio Único de La Plata

Diez Movistar Arena en Buenos AiresAdemás de presentaciones en Latinoamérica y Europa.

Este regreso marcó un antes y un después en la música argentina y fue reconocido con dos Premios Gardel 2025: Mejor Álbum en Vivo y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag.

Así es “El Regreso”: el nuevo álbum de Tan Biónica

“El Regreso” marca el inicio de una nueva etapa para Tan Biónica. El disco incluye diez canciones inéditas con colaboraciones junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

A pocos días de su lanzamiento, el álbum ya superó los 12 millones de streams y logró ingresar con todo su tracklist al Top 50 de Spotify Argentina, con temas como:

“Tus Cosas” (feat. Airbag) “El Problema del Amor” “Boquitas Pintadas” (feat. Nicki Nicole) “Mi Vida” (feat. Andrés Calamaro) “El Alma en el Camino” “En Mi Mundo” “Mil Días” “Santa María” “X=4” “La Invención”

Actualmente, “Tus Cosas” se ubica en el puesto #12, y “El Problema del Amor” en el #38 del ranking argentino, consolidando el impacto del regreso más esperado del pop rock nacional.



