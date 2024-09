Chano Charpentier está de festejo. El querido cantante argentino cumple 43 años y lo festeja junto a sus seguidores, reflexionando junto a ellos y agradeciéndoles su apoyo incondicional.

El artista, que junto a su familia y amigos inició un proceso de lucha contra sus adicciones, remarcó lo agradecido que se siente por su presente después del sufrimiento que experimentó en estos últimos años.

Chano cumpió 43 años.

“Chano cumplió 43 años e hizo este posteo en X (Twitter)”, expresó el periodista Pampito, junto a emojis de corazones, destacando la valentía y sensibilidad del músico, que no se dio por vencido.

EL EMOTIVO MENSAJE DE CHANO CHARPENTIER POR SUS 43 AÑOS

Chano Charpentier abrió su corazón en el día de su cumpleaños.

“Gracias a todos por los saludos. Por fin, después de tanto sufrimiento y dolor, me siento más vivo y feliz que nunca. Tengo muy presente que el amor de ustedes me sostiene y me da mucha fuerza”, sentenció, muy dulce.