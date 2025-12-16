Tras el lanzamiento de su último álbum “Serenta en Mi Mayor para un amor y un atardecer”, Coti Sorokin presenta el video oficial de su single “Octubre”.

Dirigido y bajo la producción del cantante, el proyecto visual cuenta con la participación de la actriz y modelo Ornella D’elía junto a su pareja Violeta Mas, lo que transmite una historia con el amor, la intimidad y la honestidad que tanto caracteriza a la canción.

Con este track producido por Coti junto a Nico Cotton, se presenta una canción íntima y emotiva que encuentra en ese mes un fuerte eje simbólico. A lo largo de la letra aparecen referencias y juegos de palabras que remiten al llamado octubre rojo y a la revolución, resignificando esa idea desde un lugar personal y sensible. Lejos de lo épico, la canción propone una mirada íntima donde la única revolución posible es el amor, apoyada en una sonoridad cálida, orgánica y una interpretación cercana.

El estreno de su nuevo videoclip acompaña y amplifica ese universo con pequeños guiños, reforzando el clima introspectivo del tema y su carga simbólica. Con una propuesta visual que dialoga con la narrativa de la canción, “Octubre” se consolida como una pieza honesta y atemporal, que invita a detenerse, escuchar y conectar desde la emoción.

Su último “Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer” es una declaración de principios y de estilo: un disco que se abre como un refugio y se sostiene en el tiempo. Desde su concepción, la obra defiende una premisa esencial: toda la música fue interpretada por músicos reales, sin instrumentos virtuales, sin samples, sin inteligencia artificial. Un álbum que transita desde el territorio del rock de autor contemporáneo al pop sofisticado y a la música rioplatense, en un equilibrio preciso entre melancolía, ironía y calma espiritual.

“Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer” no busca ser moderno: busca ser verdad. Y en esa búsqueda, encuentra su lugar en la historia.

