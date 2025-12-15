Chiara Oliver abre una nueva etapa con ‘Puzzle’, el primer tema que anticipa su álbum debut. Una canción pop cargada de emoción que retrata el final de una relación que ya no encuentra su lugar: ese instante en el que dos personas que encajaban sin esfuerzo dejan de reconocerse, afrontando un adiós tan necesario como doloroso.

El tema ha sido compuesto y producido por Chiara, Daniel Sabater, Nina Minguez y Nicole Zignago, una colaboración que refleja la ambición y el cuidado con el que está construyendo su proyecto.

Chiara Oliver es una de las voces emergentes más especiales del pop español contemporáneo. Con una sensibilidad única para convertir emociones íntimas en melodías que se quedan a vivir, ha construido un universo propio donde conviven vulnerabilidad, fuerza y una estética sonora moderna.

Su manera de escribir, cercana, honesta y visual, ha conectado desde el primer momento con una generación que busca canciones que abracen, acompañen y expliquen lo que a veces no sabemos decir.

Chiara Oliver cantará “Puzzle” hoy en directo en la semifinal de La Voz, donde ella ha participado como asesora de Pablo López esta temporada.

La gira de Chiara Oliver “la libreta rosa tour” se convirtió en uno de los fenómenos más destacados del nuevo pop actual.

Con 43 fechas por todo el país, y conciertos en Mexico, Chile y Argentina, la artista colgó el sold out en numerosas ciudades vendiendo más de 30.000 tickets, consolidándose como una de las voces emergentes con mayor capacidad de convocatoria y expansión internacional.

