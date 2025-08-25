Ornella D’Elía (22) decidió vivir su amor en libertad y confirmó que está de novia con la actriz y guionista Violeta, a la cual no mencionó en su romántico posteo, pero revolucionó su Instagram.

“El corazón repleto de vida. Te amo, mi amor. ¡Qué especial sos!”, escribió la actriz, junto a numerosas fotos de momentos compartidos con la joven.

Foto: Instagram.

“Sos preciosa y te amo con todo mi corazón, Ortela”, le respondió Violeta a la actriz, en la misma sintonía amorosa.

Foto: Instagram.

ORNELLA D’ELÍA REVOLUCIONÓ INSTAGRAM CON SU DECLARACIÓN DE AMOR

Si bien no es la primera vez que la actriz, que trabajó en las ficciones como “Buenos chicos”, “Pequeña Victoria” y “La 1-5/18”, se muestra cómplice con quien hoy sabemos que es su pareja, la declaración abierta de amor no pasó desapercibida.

El posteo se hizo viral, superó el número habitual de vistas y de comentarios.

En tan solo 24 horas, cosechó casi 26 mil likes y 275 comentarios, muchos de ellos celebrando el amor; otros atrasaron con sus desafortunados mensajes.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Días previos a que Ornella le cuente a sus seguidores que estaba enamorada, Violeta había hecho una tierna publicación, a la que D’ Elía reaccionó: “Te amor, preciosa de mi alma”.