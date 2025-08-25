Ornella D’Elía (22) decidió vivir su amor en libertad y confirmó que está de novia con la actriz y guionista Violeta, a la cual no mencionó en su romántico posteo, pero revolucionó su Instagram.
“El corazón repleto de vida. Te amo, mi amor. ¡Qué especial sos!”, escribió la actriz, junto a numerosas fotos de momentos compartidos con la joven.
“Sos preciosa y te amo con todo mi corazón, Ortela”, le respondió Violeta a la actriz, en la misma sintonía amorosa.
Más sobre este tema
ORNELLA D’ELÍA REVOLUCIONÓ INSTAGRAM CON SU DECLARACIÓN DE AMOR
Si bien no es la primera vez que la actriz, que trabajó en las ficciones como “Buenos chicos”, “Pequeña Victoria” y “La 1-5/18”, se muestra cómplice con quien hoy sabemos que es su pareja, la declaración abierta de amor no pasó desapercibida.
El posteo se hizo viral, superó el número habitual de vistas y de comentarios.
En tan solo 24 horas, cosechó casi 26 mil likes y 275 comentarios, muchos de ellos celebrando el amor; otros atrasaron con sus desafortunados mensajes.
Días previos a que Ornella le cuente a sus seguidores que estaba enamorada, Violeta había hecho una tierna publicación, a la que D’ Elía reaccionó: “Te amor, preciosa de mi alma”.