Un momento lleno de ternura y alegría se vivió en el aeropuerto de Suiza, donde Maxi López se reencontró con su hija Elle, fruto de su relación con Daniela Christiansson.

La nena, que aguardaba ansiosa junto a su mamá, no pudo contener los gritos de felicidad cuando vio aparecer a su papá después de un tiempo separados. Maxi había estado en la Argentina por compromisos laborales y el reencuentro fue pura emoción.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se ve a Elle corriendo hacia los brazos de Maxi, mientras Daniela, que actualmente espera su segundo hijo con el exfutbolista, grabó toda la escena y una vez más dieron que hablar.

Maxi López se reencontró con su hija Elle en Suiza (Foto: capturas de X/@resumidoinfo)

El exjugador, que divide su tiempo entre la Argentina, donde tiene a sus hijos con Wanda Nara, y Europa, donde reside con su actual pareja, volvió con su familia para recibir al nuevo integrante.

MAXI LÓPEZ REVELÓ CÓMO SE LLAMARÁ EL HIJO QUE ESPERA CON DANIELA CHRISTIANSSON

El éxito de Maxi López en MasterChef Celebrity encuentra al exfutbolista dividido entre su participación en el reality y sus deberes como papá ya que en diciembre nacerá su quinto hijo, el segundo que tiene con Daniela Christiansson, y del que ya tiene el nombre elegido.

El exfutbolista habló en Implacables con Susana Roccasalvo y sus panelistas, y contó cómo se prepara para ser papá, a dos años y medio de la llegada de Elle al mundo. “Estoy entrenando a los chicos para seguirla, porque la vikinga va a ser un tema”, dijo en broma en la entrevista.

“Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio juntos y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”, aseguró Maxi.

Entonces, la conductora del programa de los fines de semana de El Nueve interrumpió e indagó: “¿Cómo se va a llamar el nene? ¿Se puede saber?”. “Sí, Lando. Es un nombre inglés”, reveló el futbolista.

