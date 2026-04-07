Un nuevo terremoto sacude al mundo del espectáculo y tiene como protagonistas a Marcela Tauro y Matilda Blanco. Fue Ángel de Brito quien reveló los detalles de una pelea feroz entre ambas, que se desató tras la presentación pública del novio de la periodista, Leopoldo “Polo” Arancibia.

Todo salió a la luz en su ciclo Ángel responde (Bondi Live), donde el conductor relató cómo una cena con sus panelistas terminó en un escándalo inesperado. Según contó, estaban todas presentes —a excepción de Karina Iavícoli— cuando Blanco comenzó a recibir mensajes explosivos.

“En un momento me dice Matilda: ‘Me están escribiendo acá, me están puteando’. ‘¿Quién te está puteando?’, le pregunto. ‘Marcela Tauro’, me respondió”, reveló De Brito, dejando en claro el nivel de tensión.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

El conflicto se originó luego de que la asesora de moda, panelista de LAM, opinara sin filtro sobre el look de “Polo” Arancibia, la flamante pareja de Tauro: “Ay, tiene la camisa abierta como Castillo”, lanzó Blanco, en alusión a Roberto Castillo (novio de Cinthia Fernández), lo que generó risas en el panel, pero también la furia de la periodista.

Según el conductor, la reacción de Tauro fue inmediata y lapidaria: “No sabés las cosas que le dijo Tauro, me las mostró Matilda”, aseguró, dando a entender la dureza de los mensajes.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

Entre los reproches, hubo frases de alto voltaje: “Vos, que saliste con Matías Alé. Me criticás mi pelo con ese flequillo rollinga y estás toda operada”, habría disparado Tauro.

El episodio se da en medio de la reciente exposición de su relación con Arancibia, a quien la periodista presentó públicamente tras destacar su perfil bajo y caballeroso. Sin embargo, la repercusión mediática y los comentarios sobre su vida privada terminaron desatando este inesperado conflicto.

¡Qué momento!

Ángel de Brito: “En un momento me dice Matilda: ‘Me están escribiendo acá, me están puteando’. ‘¿Quién te está puteando?’, le pregunto. ‘Marcela Tauro’, me respondió”.

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ÁNGEL DE BRITO, FILOSO CONTRA KARINA MAZZOCCO TRAS LAS AMENAZAS DE MUERTE: “EL SHOW QUE HICIERON FUE PATÉTICO”

La denuncia de Karina Mazzocco por amenazas de muerte generó conmoción en la televisión, pero también abrió una fuerte polémica puertas adentro del medio, en especial con la contundente opinión de Ángel de Brito.

Todo comenzó este martes 27 de enero cuando la conductora de A la tarde reveló que recibió mensajes intimidatorios dirigidos tanto a ella como a su hijo, enviados al número telefónico que la producción pone a disposición del público. Ante la gravedad del caso, la policía se presentó en el canal para iniciar una investigación y dialogar con el equipo del programa.

Sin embargo, lejos de solidarizarse sin matices, De Brito fue lapidario con la manera en la que se expuso la situación al aire. Desde Bondi Live, el conductor lanzó un comentario demoledor: “El show que hicieron fue patético, que venga la policía…”, comenzó diciendo.

Foto: Captura de video de Instagram (@bondi_liveok)

Aunque aclaró que no minimiza la gravedad de una amenaza, Ángel marcó un fuerte desacuerdo con el tratamiento televisivo del tema: “No deja de ser una amenaza, porque la recibió ella y su hijo, pero no me gustó el show”, explicó. Y fue aún más filoso al contextualizar el origen del conflicto: “Era por el b… de Alex Caniggia, o sea una pavada, un est…”.

En el debate también participaron otras voces. Mariana Brey coincidió en que el episodio fue confuso: “No quedó claro qué fue lo que pasó, por qué lo hicieron y qué tenía que ver el hijo de Mazzocco en todo esto”. En la misma línea, Romina Scalora sumó: “No había ningún dato”.

Foto: Instagram (@karinamazzocco)

Ángel redobló la apuesta y relativizó el contenido del mensaje intimidatorio: “Algún est… que le escribió”, insistió. Además, recordó que él mismo fue víctima de amenazas de muerte en el pasado, cuando conducía BdV. “Me dijeron: ‘Ustedes tres, Ángel, Brey y Taboada van a aparecer en una zanja’”, contó.

Ángel de Brito: “El show que hicieron fue patético“.

Lejos de quedarse ahí, reveló un dato que sorprendió a todos: “Tiempo después me tiró por otra cosa, fingiendo demencia”, dijo, al explicar que incluso volvió a tener contacto con la persona detrás de esos mensajes.