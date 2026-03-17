Ángel de Brito reveló un gran sueño que todavía no pudo cumplir, a pesar de haber alcanzado muchos de sus objetivos profesionales.

En una entrevista con Luis Ventura para el programa Secretos Verdaderos, el conductor de LAM respondió sin filtros cuando le preguntaron por sus cuentas pendientes.

Ángel de Brito reveló un sueño por cumplir (captura de América TV)

EL SUEÑO PENDIENTE DE ÁNGEL DE BRITO

“¿Con qué soñaste y no pudiste?”, le consultó Ventura, dando pie a una confesión inesperada.

“En algún momento me gustaría vivir afuera, en la playa. Es mi plan: montaña no, playa. O ciudad”, expresó De Brito, dejando en claro que su deseo está ligado a una vida cerca del mar.

Sin embargo, el periodista también destacó que, en el plano profesional, ya logró aquello que más anhelaba desde joven.

“Pero ambiciones, las fui cumpliendo. Básicamente lo que yo soñaba era trabajar en la tele. Era mi sueño”, aseguró.