Mientras Fede Bal se encuentra fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Evelyn Botto sigue con sus tareas.

En ese marco, ambos manifestaron que se extrañan, aunque lo hicieron de manera muy peculiar: fue a través de historias de Instagram.

En esta ocasión, fue el actor Fede Bal quien hizo la publicación inicial, contenido que luego fue replicado por la locutora.

El romántico ida y vuelta de Evelyn Botto y Fede Bal: “Te mordería la cara” (@balfederico)

EL IDA Y VUELTA DE FEDE BAL Y EVELYN BOTTO

Fede publicó una foto con Evelyn en un restaurante y escribió: “Cenando en el mismo lugar, pero por trabajo ahora. Lo que yo te extraño. Mirá, te mordería la cara”.

El romántico ida y vuelta de Evelyn Botto y Fede Bal: “Te mordería la cara” | Créditos: Instagram @evelynbotto

Ella reposteó con el siguiente texto: “Lo que yo extraño a este hombre. Necesito besarlo. ¿Le cuentan?”.