El vínculo entre Evelyn Botto y Carmen Barbieri sumó un nuevo capítulo este fin de semana, cuando ambas compartieron por primera vez un almuerzo familiar durante el domingo de Pascuas. Las imágenes no tardaron en viralizarse y dejaron un detalle que llamó la atención: la ausencia de Fede Bal.

En Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini, Evelyn reveló qué pasó realmente en ese encuentro.

Evelyn terminó contando la promesa que le hizo Carmen Barbieri tras el almuerzo familiar. “Un arroz a la Carmen me va a hacer”, dijo sin dudar, y agregó con humor: “Le pedí un pollo a la Carmen para mis compañeros de streaming”.

El comentario generó risas y también cierto “reclamo” en el estudio. Ante la consulta de si había pensado en ellos, respondió: “Les traje unos muslitos que sobraron”, y destacó que la conductora “cocina increíble”.

Evelyn Botto reveló la promesa de Carmen Barbieri tras un almuerzo familiar. Crédito: Instagram

POR QUÉ FEDE BAL NO ESTUVO EN EL ALMUERZO CON EVELYN BOTTO Y CARMEN BARBIERI

Otro de los puntos que despertó curiosidad fue la ausencia de Fede Bal en el encuentro. Sobre eso, Botto fue clara y llevó tranquilidad: “Está trabajando, está de viaje”, explicó, descartando cualquier tipo de conflicto.

Crédito: eltrece

El momento dejó en evidencia la cercanía entre ambas familias. “Va muy en serio”, lanzó Agustín Aristarán, mientras que Pergolini cerró con su clásico humor: “Eso no tendrías que haberlo hecho, ¿sabés cómo termina esto? Con tu papá y Carmen saliendo juntos”.