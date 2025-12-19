Lejos de los estudios de televisión y del vértigo que marcó sus años más intensos junto a Marcelo Tinelli, José María Listorti construyó desde hace tiempo un refugio mucho más profundo y duradero: su familia.

Junto a su esposa, Mónica González, con quien mantiene una relación sólida desde hace más de dos décadas, formó un hogar del que nacieron sus dos hijos: Franco, de 16 años, y Bruno, de 11.

Ambos crecieron lejos del escándalo mediático, pero cada tanto aparecen en redes sociales y despiertan la curiosidad del público por cuánto crecieron y cómo son hoy.

En los últimos días, la familia vivió un momento especialmente emotivo. El pasado 1° de noviembre, Franco celebró sus 16 años, una fecha cargada de simbolismo que coincidió con su confirmación religiosa y con un nuevo aniversario de casamiento de sus padres.

Fue Mónica quien compartió el momento en redes con un mensaje que sintetizó la emoción del día: “Muchas emociones y, para rematar el día, también es nuestro aniversario de civil con José. Qué linda familia construimos”.

Así están hoy Franco y Bruno, los hijos de José María Listorti y Mónica González | Créditos: Instagram @monicalistorti

LA VIDA DE FRANCO Y BRUNO, HIJOS DE JOSÉ MARÍA LISTORTI

Franco creció prácticamente ante los ojos de quienes siguen a Listorti desde sus comienzos en la televisión. Si bien mantiene un perfil bajo, hay algo que no pasa desapercibido: el enorme parecido físico con su papá.

Los rasgos, los gestos e incluso algunas expresiones generan comentarios constantes entre los seguidores del humorista. Por ahora, el adolescente no manifestó públicamente interés en el mundo del espectáculo y su vida transcurre enfocada en el colegio y en su círculo más íntimo.

Así están hoy Franco y Bruno, los hijos de José María Listorti y Mónica González | Créditos: Instagram @monicalistorti

Bruno, el menor, transita una etapa diferente. Con apenas 11 años, ya comenzó a mostrar curiosidad por la actuación y participó en algunas actividades teatrales, siempre acompañado de cerca por sus padres.

Su soltura frente a cámara y su desparpajo natural llaman la atención, aunque José María y Mónica se ocupan de que esa experiencia sea cuidada y sin exposición excesiva.