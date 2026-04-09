Una de las celebraciones más originales del año se vivió en la fiesta de primer cumpleaños de Lautaro, el hijo de Leandro Paredes y Camila Galante. En una noche inmersa en tonos tierra, la ambientación selvática y una propuesta decorativa llena de magia, la pareja llevó a cabo un evento que superó las expectativas de todos los presentes. En lugar de optar por el clásico festejo infantil, decidieron sorprender con una temática de safari que combinó elegancia, ternura y un toque lúdico perfecto para los más chicos.

Desde el momento en que los invitados cruzaron el umbral, la atmósfera de aventura fue palpable. Un arco de globos en colores cálidos como marrón, verde y beige daba la bienvenida, mientras figuras de animales como jirafas y leopardos completaban la sensación de estar entrando en una auténtica jungla.

La escenografía continuó con una ambientación en tonos cálidos, que reforzaron la intimidad y sofisticación de la fiesta. Las mesas, decoradas con vajilla de madera y cantimploras, mantuvieron la esencia de la temática, mientras pequeños detalles como platos con forma de orejas de Mickey Mouse o textiles estampados sumaban coherencia visual.

Foto: Instagram (@ccamilagalantee)

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la recreación de una “carpa de explorador”, que combinaba telas y linternas, evocando un campamento en pleno corazón de la selva. Los niños disfrutaron de este espacio interactivo, sacándose fotos y jugando como verdaderos pequeños exploradores.

La mesa principal, que dominó el centro del evento, no pasó desapercibida: una impresionante torta de varios pisos, decorada con animales y detalles de tonos neutros, destacaba al centro del salón. En lo más alto, un Mickey Mouse vestido como explorador era el toque perfecto para completar la propuesta visual. Los dulces y souvenirs, diseñados con el mismo cuidado, fueron el complemento ideal a la decoración.

Foto: Instagram (@ccamilagalantee)

Lo que realmente marcó la diferencia, sin embargo, fueron las figuras de animales a tamaño real. Un majestuoso león y una jirafa decoraban el lugar, convirtiéndose en los puntos más fotografiados de la noche, aportando un impacto visual único.

El entretenimiento para los más chicos no se hizo esperar: maquillaje artístico y juegos interactivos hicieron las delicias de los pequeños, quienes se divirtieron mientras sus padres disfrutaban de la velada.

Foto: Instagram (@ccamilagalantee)

Foto: Captura de video de Instagram (@ccamilagalantee)

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ESCÁNDALO BOMBA: LA ESPOSA DE LEANDRO PAREDES ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LOS RUMORES DE CHATS DE EMILIA MERNES

El mundo del espectáculo y el fútbol volvió a cruzarse con un rumor que explotó en redes y programas de televisión. Todo comenzó cuando Ángel de Brito contó que Emilia Mernes le habría escrito a un jugador de la Selección Argentina, y que ese futbolista estaría casado.

La información se viralizó en cuestión de horas y, como suele pasar, los nombres empezaron a circular sin filtro. Entre ellos, el de Leandro Paredes, lo que generó un fuerte revuelo y puso el foco directamente en su pareja, Camila Galante.

Lejos de esquivar la polémica, la influencer decidió hablar. Según contó la periodista Paula Varela, le escribió de forma directa para consultarle sobre la situación, y la respuesta fue tajante.

Foto: Captura de X (@Palivarela) Por: Fabiana Lopez

“Hola Pau. No es verdad. Yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió”, aclaró Camila, desmintiendo de plano cualquier tipo de vínculo entre su marido y el supuesto escándalo.

Pero no se quedó ahí. Molesta por la reiteración de este tipo de versiones, cerró con una frase que dejó en claro su hartazgo: “Ni idea por qué siempre lo involucran a él”.

Foto: Instagram (@ccamilagalantee)

Así, mientras el rumor sigue girando y sin confirmaciones oficiales sobre el destinatario de los mensajes, la palabra de Galante buscó ponerle un freno a las especulaciones, al menos en lo que respecta a su pareja.