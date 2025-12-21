Leandro Paredes cerró el año a puro disfrute. Tras su gran regreso a Boca Juniors, el campeón del mundo se tomó un merecido descanso y eligió un destino de película: viajó junto a su esposa, Camila Galante, y sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro a la fría Finlandia para pasar las fiestas navideñas en el corazón de Laponia, el mítico hogar de Papá Noel.

En las redes sociales, Camila compartió postales que parecen sacadas de un cuento: paseos en trineo tirado por renos, paisajes nevados y la visita a la casa de Papá Noel, ubicada en Rovaniemi, justo en el Círculo Polar Ártico. La familia también tuvo la suerte de presenciar las famosas Auroras Boreales, un espectáculo de luces que tiñen el cielo nocturno y que es uno de los grandes atractivos de la región.

Foto: Instagram @ccamilagalantee

Antes de llegar a Finlandia, los Paredes hicieron una parada especial en Roma, donde el mediocampista jugó hasta hace poco antes de volver al club de la Ribera. Allí se reencontraron con Oriana Sabatini y Paulo Dybala, íntimos amigos de la pareja. Las imágenes del grupo paseando por la Ciudad Eterna no tardaron en viralizarse y, de inmediato, los rumores sobre un posible regreso de Dybala a Boca volvieron a tomar fuerza.

Las vacaciones de Leo Paredes y su familia en Roma con Oriana Sabatini (Fotos: Instagram qccamilagalantee)

“Oriana es la que está hinchando las pelotas, que se quiere ir de Roma. Porque como se fue Lea (Paredes) y Cami, ellos eran muy unidos, hacían pijamadas, estaban todo el día juntos…”, contó Catherine Fulop, madre de Oriana, en declaraciones a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini. Y agregó: “Hablando en serio, Ori está muy sola allá”.

BOCA JUNIORS ESPERA CON ANSIAS QUE LEO PAREDES CONVENZA A PAULO DYBALA DE VOLVER A ARGENTINA

La posibilidad de que Paulo Dybala vuelva a la Argentina para ponerse la camiseta de Boca cobró fuerza en los últimos días. La Roma decidió no renovar su contrato, lo que podría facilitar su llegada al Xeneize incluso antes de lo previsto. Según medios italianos, los hermanos de Dybala, Gustavo y Mariano, ya iniciaron contactos con el club argentino para negociar un posible traspaso sin costo en enero, lo que le permitiría al club italiano ahorrar cerca de 4 millones de euros en salarios.

Las vacaciones de Leo Paredes y su familia en Finlandia (Fotos: Instagram qccamilagalantee)

“El regreso a Argentina se reavivó durante estos días”, publicaron en Italia, y detallaron que la falta de contacto entre la dirigencia romana y el entorno del delantero abrió la puerta a las gestiones para su retorno.

Desde el entorno de Boca, la única voz oficial fue la de Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, quien el 10 de diciembre declaró en Radio La Red: “Ojalá que podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad, tratar de hacerlo. Lo único que sé es que se le vence el contrato en junio del próximo año, así que después se evaluará y veremos qué sucede”.

Por su parte, Daniel Paredes, padre de Leandro, sumó más leña al fuego en Cadena Xeneize: “Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir. Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos”.

Leo Paredes , Paulo Dybala, Camila Galante y Oriana Sabatini (Fotos: Instagram qccamilagalantee)

Las parejas de Paredes y Dybala son íntimas amigas y compartieron varios días juntas en Roma. “Los amo tanto”, escribió Oriana Sabatini en sus redes junto a Camila Galante y el jugador de Boca, reflejando la unión del grupo.

Mientras tanto, los hinchas xeneizes sueñan con ver a La Joya y a Paredes juntos en la Bombonera, en busca de la tan ansiada Copa Libertadores 2026.

