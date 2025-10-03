El nombre de Leandro Paredes volvió a instalarse en la agenda mediática luego de que se conociera una polémica confesión que lo vincula a una exparticipante de Gran Hermano.

Se trata de Zoe Bogach, quien recientemente confirmó su separación de Manuel Ibero tras descubrir varias infidelidades.

El joven, lejos de quedarse en silencio, salió al cruce de las acusaciones y ventiló un episodio que sorprendió a todos. En un video que se viralizó en redes sociales, aseguró que Zoe Bogach y Leandro Paredes coincidieron en un boliche y habrían mantenido un acercamiento.

Zoe Bogach de Gran Hermano 2023 padece anorexia nerviosa. (Foto: @zoebogach)

RUMORES EXPLOSIVOS RODEAN A LEANDRO PAREDES

“Paredes está casado, juega en Boca Juniors y yo lo re quería, pero cuando me enteré me calenté”, expresó Ibero, quien además reveló que el futbolista le confesó a Rosina Beltrán, otra ex Gran Hermano, que Zoe era “su debilidad”.

El escándalo no tardó en crecer, ya que Leandro Paredes está casado con Camila Galante, quien meses atrás también se mostró incómoda por rumores que lo vinculaban con Evangelina Anderson. “Él me dijo que no la conoce. Por ahora lo dejo pasar, a menos que se haga una bola más grande”, declaró en aquel momento la empresaria.