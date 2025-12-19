Camila Galante y Leandro Paredes decidieron hacer una pausa en la rutina y regalarse un viaje diferente junto a sus hijos. El destino elegido fue Finlandia, un lugar que combinó descanso, naturaleza, experiencias culturales y momentos únicos pensados para compartir en familia.

Luego de once años viviendo en Europa, el reciente regreso a la Argentina marcó un antes y un después en la vida de la pareja. Ambos expresaron en distintas oportunidades la emoción que significó volver a estar cerca de sus afectos y retomar el día a día en su país.

A través de sus redes sociales, Camila Galante fue mostrando algunas postales del viaje, donde la nieve y los paisajes blancos se convirtieron en protagonistas.

La familia disfrutó de paseos en trineo, caminatas por entornos naturales y actividades típicas del lugar, pensadas tanto para adultos como para chicos. Sin dudas, uno de los momentos más especiales fue la visita al verdadero Papá Noel, una experiencia mágica que transformó la escapada en un recuerdo soñado para sus hijos.

Las vacaciones de Camila Galante y Leandro Paredes en Finlandia: paseos en trineo y una visita a Papá Noel | Créditos: Instagram @ccamilagalantee

LAS VACACIONES DE PAREDES Y CAMILA GALANTE

Además de las actividades al aire libre, Camila y Leandro se sumaron a propuestas culturales propias de la región. Participaron de una clase de cocina tradicional finlandesa, donde pudieron conocer sabores locales y compartir una experiencia distinta en familia.

Las vacaciones de Camila Galante y Leandro Paredes en Finlandia: paseos en trineo y una visita a Papá Noel | Créditos: Instagram @ccamilagalantee

También hubo tiempo para encender una fogata en plena nieve, una escena simple pero cargada de simbolismo, que reflejó el clima íntimo y cálido que atravesó todo el viaje.

Incluso en un contexto de frío extremo, Camila Galante volvió a destacar por su estilo personal. Para recorrer Finlandia, eligió looks funcionales pero con impronta fashion.

Las vacaciones de Camila Galante y Leandro Paredes en Finlandia: paseos en trineo y una visita a Papá Noel | Créditos: Instagram @ccamilagalantee

Apostó por un estilismo invernal de estética sporty–chic, con prendas cómodas en tonos oscuros como base, ideales para las actividades al aire libre. Sumó una campera acolchada que aportó abrigo y estructura, manteniendo una línea moderna y urbana.