La historia de Bautista Mascia se convirtió en un ejemplo de empatía y compromiso social. El ganador de Gran Hermano 2023/2024 decidió donar la casa que obtuvo como premio a La Casita Trans, una organización comunitaria de Córdoba que brinda apoyo, contención y oportunidades a personas trans y sus familias.

Inspirado por una conversación con su compañero y subcampeón del reality, Emmanuel Vich, quien había expresado su deseo de ayudar a esa ONG si resultaba ganador, Bautista tomó la iniciativa y concretó el gesto: “El fin es simple, ayudar a que otros sean felices”, explicó.

El proceso no estuvo exento de desafíos. En un primer momento, la organización no contaba con un terreno donde ubicar la vivienda prefabricada, por lo que el músico lanzó una colecta solidaria entre sus seguidores. Con la ayuda de la comunidad y la colaboración de la empresa constructora, lograron ampliar el diseño original para adaptarlo a las necesidades de la entidad.

ASÍ ES LA CASA QUE DONÓ BAUTISTA MASCIA

Hoy, la estructura ya está instalada en Córdoba y, aunque aún faltan pisos, muebles y terminaciones, la casa se perfila como un centro de vida y acompañamiento para la comunidad trans. Desde La Casita Trans agradecieron el gesto con un mensaje lleno de emoción:

“Gracias, Bauti, por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia, un espacio abierto al barrio y a la comunidad”.