La prensa española renovó sus críticas con saña a Lionel Messi en la previa a la Copa Mundial de la FIFA 26™, y un periodista ibérico admitió las razones por las cuales son tan descarnados con el capitán de la Selección Argentina.

“Esto es un tema futbolero, son solamente cuestiones deportivas. No es odio, porque eso va más allá”, relativizó de entrada Cristóbal Soria, integrante del programa deportivo más exitoso de España.

Entonces precisó las raíces de la tirria: “Ellos que no le perdonan a su santidad Leo Messi las continuas humillaciones a los que ha infringido a los aficionados del Real Madrid“.

Lionel Messi con Lamine Yamal en brazos. (Foto: AP)

“No es que en El Chiringuito odien a Argentina, no. Lo que pasa es que ha sido tal las humillaciones, tantas las veces que su santidad Leo Messi los ha puesto de rodillas que ellos no terminan de superarlo", continuó enfático por el exgoleador de Barcelona.

De hecho, Cristóbal Soria recordó cuando en Qatar 2022 sus compañeros apoyaron a Países Bajos pese a que lo dirigía Louis van Gaal, el DT que fue verdugo del Merengue junto a Leo en el equipo Culé.

Quiénes detestan y quiénes aman a Leo Messi

Lo curioso es que Lionel Messi se formó en La Masia, el complejo en el que entrenan las juveniles de Barcelona, y en algún momento se especuló que juegue para la selección española...

“El 100% de los españoles, salvo el porcentaje de aficionados del Real Madrid y los CR7 lovers (N del R: fanáticos del portugués Cristiano Ronaldo), somos de su santidad, Leo Messi, como todo el planeta futbol", cerró.