La Joaqui y China Suárez, a pesar de haber sido grandes amigas, hoy ya no comparten la vida.

Y muchos se preguntan qué pasó entre ambas. Los rumores afirman que la pelea habría sido por un hombre, pero como a la cantante no le gusta hablar mal de otras mujeres, prefirió jamás contar públicamente qué le habría molestado de la actriz.

Luego de que se supiera que La Joaqui y China se habrían peleado por James Rodríguez, la artista asistió al streaming Patria y Familia y apuntó muy fuerte contra Eugenia durante un juego.

La Joaqui habló del fin de su relación con China. Foto: IG | @americatv

“La que puede, puede y la que no, critica”, fue el cartel que levantó uno de los integrantes del programa, esperando que La Joaqui contara a quién le hace acordar. Picante, levantó la foto de China.

¿QUÉ DIJO LA JOAQUI SOBRE CHINA SUÁREZ?

La Joaqui aclaró que no tiene nada pendiente que conversar con China Suárez.

“Yanina Latorre dijo que te peleaste con China Suárez porque ella te habría robado un chico”, le dijeron en LAM a La Joaqui tras su salida del streaming.

“No es verdad, no estoy peleada con ella. No nos vemos hace mucho porque estamos haciendo otras cosas. Yo estoy con mi música, ella con su actuación; tenemos diferentes grupos de amigos, pero no hay ningún problema...”.

“El conflicto es que los humanos no estamos acostumbrados a irnos sin romper, a veces uno se va con el amor intacto y no quiere decir que haya algo mal, simplemente no tenés algo en común. No me quedó nada pendiente que hablar con ella. A la gente le encanta que todas las mujeres sean enemigas, pero no es mi caso. Acá hay respeto post relación”, cerró.