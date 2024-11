Paula Varela reveló en Socios del Espectáculo el motivo por el que multaron a Wanda Nara en el Chateau y por qué estaría implicado L-Gante.

“Tenemos una mala noticia, Wanda anda mirando el registro de las expensas porque te llega una multa; esto sucedió hace unos días, llegaban Wanda y L-Gante al Chateau”, adelantó la panelista.

Entonces, explicó: “Ingresan, adentro tiene como una callecita interna que tiene, por un lado, el área para las cocheras de cortesía, que son los invitados que van un rato y se quedan y se van...”.

L-Gante redobló la apuesta y se mostró manejando la camioneta de Wanda Nara

“Y por el otro lado, el acceso al subsuelo, que son las cocheras fijas de los que viven en el lugar. L-Gante llegó con Wanda, frena adelante de unos accesos y se baja de la camioneta”, detalló.

Luego, la panelista contó cómo siguió: “Viene el señor de seguridad y le dijo ‘discúlpeme muchacho, acá no se puede, estás tapando el ingreso’, la respuesta fue ‘a mí no me importa’, se bajaron y se fueron”.

QUÉ DIJERON LOS VECINOS DE WANDA NARA POR LA INFRACCIÓN QUE COMETIÓ CON L-GANTE

Paula Varela contó qué dijeron los vecinos de Wanda Nara por la infracción que cometió con L-Gante al ingresar al Chateau: “Media expensa le cobran de multa”.

“Algunos que me contaban la información de vecinos del lugar me decían ‘la verdad que media expensa es poco, le tendrían que cobrar más’, están recalientes con la presencia L-Gante y estos actos”, reveló.

