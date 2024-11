Wanda Nara se reencontró con Mauro Icardi en Santa Bárbara, donde él está instalado. El futbolista compartió el registro de la visita, detalló cada situación y L-Gante se habría enfurecido.

Si bien Wanda afirmó en redes sociales, donde contraatacó tras los posteos de Mauro, que solo fue a buscar su ropa de verano, el padre de sus hijas comentó que se habría preparado cereales con leche y hasta le habría intentado sacar charla.

Mauro le contó a su abogada cada movimiento de Wanda en Santa Bárbara.

En este contexto, según Juan Etchegoyen, L-Gante le habría hecho un fuerte reclamo a la conductora. “Vimos el video que subió Mauro Icardi a su cuenta de Instagram para que veamos que Wanda Nara lo visitó, a mí me cuentan que L-Gante puso el grito en el cielo”, comentó en Mitre Live.

EL RECLAMO DE L-GANTE A WANDA NARA POR SU VISITA A MAURO ICARDI

Juan Etchegoyen dio detalles del supuesto enojo de L-Gante por su visita a Mauro Icardi en Santa Bárbara.

“Esta data que te cuento me llega del entorno del cantante. Me dicen textual que Elián está en llamas con esto. Incluso le decía a su gente ‘no me merezco esto’. Me hablan de una furia insostenible de L-Gante, quien llamó a Wanda para reclamarle por esto; no me hablan de angustia, sí de enojo total...”.

“Cuando vio la foto, el video y todo lo de su novia con el futbolista, se puso como loco. Me hablan de un ataque de celos de Elián. No entiende absolutamente nada de lo que está ocurriendo”, sentenció el comunicador.