Este miércoles, el escándalo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi retomó su ritmo mediático cuando el futbolista comenzó a publicar en vivo fotos y videos de la estadía de Wanda Nara en la casa del country Santa Bárbara mientras chateaba con su abogada.

Con el objeto de mandar al frente a su ex y exponer que ella entraba a la casa cuando quería y sin problemas, Icardi comenzó a filmar desde su llegada y así se supo que Wanda llegó a las 11.47 a la casa, y recién una hora después lo hizo Kennys Palacios con el objeto de ayudarla a llevarse la valija en la que la mediática guardó “ropa y pasaportes”, como contó ella en sus redes.

Según Icardi, Kennys llegó a las 12.51 como cronometró en el video que grabó con una cámara GoPro. “Por fin llegó Kenny a ayudarla a bajar la valija que había armado una hora atrás y no quería irse. No solo que no se fue con la llegada de Kenny, se metió a duchar, después servicio de peluquería para secar el pelo y, como si fuera poco, servicio de maquillaje”, contó Mauro.

Wanda Nara y Mauro Icardi

ASÍ SON LOS VIDEOS Y POSTEOS QUE HIZO MAURO ICARDI DEL “ACOSO” DE WANDA NARA EN LA CASA DE SANTA BÁRBARA

Tras mostrar el video de Palacios secándole el cabello a Wanda en la cocina, Mauro expresó: “Y por fin… después de todo, se dignó a la retirada”, escribió antes de mostrar que mantenía al tanto de todo esto a su abogada, Guadalupe Guerrero.

“Dos horas después se fue. Un poco largo, ¿no Pachi Gachi? Para vender y filtrar que vino con previo aviso a retirar una valija con dos vestidos”, agregó el futbolista, que dejó estas captura en sus redes con el aviso de que en breve las borraría “para que no quede tanta pavada en sus redes”.

“Un beso a todos. Juguemos mediáticamente, pero juguemos con la verdad ante todo”, propuso Icardi, que también filtró el chat que mantuvo con Guadalupe Guerrero. “La estoy grabando. Todo con la GoPro por las dudas. Tenemos las pruebas”, le escribió Icardi a su letrada, que le contestó: “Perfecto”.

Wanda Nara y Mauro Icardi: el video (Foto: Instagram /gossipeame)

LOS CHATS DE MAURO ICARDI CON SU ABOGADA DURANTE LA VISITA DE WANDA NARA

“Y está filmando algo con el teléfono. Yo igual la estoy grabando todo”, agregó Icardi con un particular sentido de la gramática mientras le pedía a Guerrero que la llame a Ana Rosenfeld para preguntarle cuándo se iba Wanda porque consideraba que “se instaló” en lo que en definitiva es su casa.

“Ya le hablé y le va a escribir para que se vaya”, le contestó la abogada, pero Icardi insistió dos minutos más tarde: “Se está preparando leche con cereales, Yo ni le dirigí la palabra todavía. Ella habla sola”, le escribió, reiterándole a Guerrero que llame a su colega.

Diez minutos más tarde, Icardi le contó: “Está sentada comiendo galletitas con coca cola. Igual nos sirve para alegar que no puedo estar en esta casa porque incumple todo ya que quiere estar en Chateau ella. No entiendo qué hace acá. Encima se me tiró encima a sacarme el teléfono”, explicó, en referencia a la escena del sillón que se filtró en un inicio.

“Como dije hoy, me desalojaron de mi departamento por capricho. Y resulta que se presenta acá acosándome como se vio en el video”, escribió Icardi sobreimpreso en la última captura de los chats con su abogada.

Fotos: Instagram @mauroicardi

MAURO ICARDI MANDÓ AL FRENTE A WANDA NARA POR UN CHAT VIEJO

Luego de que se viralizaran estos videos y capturas, Wanda Nara decidió aportar su granito de arena al debate, pese al consejo de no hacerlo de sus abogadas.

De esta manera, Wanda se limitó a pegar la captura de un chat en el que se ve a Icardi afirmar: “Y como sigas en viva cagánd... en tu familia, te voy a arruinar la vide directamente de por vida”. “Diga lo que diga, haga lo que haga, su objetivo es este”, escribió la conductora, sobreimpreso a la postal que compartió.

Foto: Instagram @wanda_nara

Ante esto, Mauro explicó en su Instagram que el chat que mostraba Wanda no era actual y tenía más de dos años: “15 de septiembre de 2022″.

