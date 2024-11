El encuentro cercano de Mauro Icardi con una abogada colombiana en un boliche de Puerto Madero generó revuelo, y ahora la propia Ángeles Burgos rompió el silencio de forma explosiva incluso sobre Wanda Nara..

“Yo creo que él tiene un gran complejo de Edipo con Wanda. Ella es una mujer que lo ha potenciado muchísimo, es una gran colaboradora de él, porque la verdad lo quiere, y quiere lo mejor para él. Pero a veces se le sale el personaje”.

Y si bien aseguró que Wanda “es muy astuta”, en diálogo con Entrometidos insistió en que en realidad existe “un cariño maternal por parte de Icardi”.

En un momento admitió ser “abogada de bandas narcos muy grandes”, y luego enfatizó con picardía: “Es un hombre bellísimo. A él le gustan las mujeres fuertes porque él tiene un tema con un complejo de Edipo”.

LAS CONDICIONES DE LA ABOGADA PARA SALIR CON MAURO ICARDI

“Primero que este hombre se quite de encima la locura de que estén pensando en ponerle una denuncia de género, creo que eso él no lo dejaría ni estar en momentos románticos hasta que no se asegure”, planteó taxativa.

“Y después que él conozca una abogada, que conozca, qué sé yo, una médica, una modelo, una chica en Turquía. Y... será tema de él”, relativizó.

Y fue tajante también sobre si aceptaría una cita con Mauro: “Mientras a mí me esté hablando gente del entorno de él, para una asesoría, no saldría con él”.

“Yo creo que no elegiría (el boliche) Tequila para verme con Mauro, sino elegiría Roldán”, cerró Ángeles Milena Burgos sobre Mauro Icardi.