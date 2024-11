El escándalo que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi desde que blanquearon su separación y la empresaria comenzó una nueva historia de amor con Elián “L-Gante” Valenzuela, parece no tener fin.

Ahora, luego de que el futbolista diera que hablar con los polémicos videos que subió a las redes, asegurando que su ex estuvo “2 horas instalada en mi domicilio acosándome” (que acompañó con imágenes de de Wanda a su lado), la hermana de Zaira Nara se defendió.

Alertada por estas publicaciones, la conductora de Bake Off Famosos recurrió a la misma vía para justificar su presencia en la vivienda donde reside actualmente el deportista: “Con previo aviso a los abogados”, escribió sobre la grabación que hizo de Mauro, el armado de valijas que se vio en uno de los cuartos y su amigo y estilista personal, Kennys Palacios, ordenando sus efectos personales, mientras Mauro esta sentado, tomando mate y con un celular apoyado sobre una gaseosa que parece estar registrando toda la escena.

“Llegué a mi casa, de forma voluntaria, presto a buscar mis documentos para viajar y mi ropa de verano. No estaba sola”, agregó. Minutos antes, el jugador se había convertido en el centro de todas las noticias por mostrar a Wanda, muy sonriente, en su hogar de Santa Bárbara: “Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender mi persona públicamente, después de tantas barbaridades dichas. 2 horas instalada en mi domicilio acosándome. ¿Qué carátula o título le ponemos a esto?”, lanzó, picante.

¡Tremendo!

SUGESTIVO POSTEO DE MAURO ICARDI, EN MEDIO DE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE WANDA NARA

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos días a días. Ahora, el futbolista recurrió a las redes y dio que hablar al compartir un sugestivo posteo que despertó el aliento de sus seguidores.

“Pronto… lo que estaba lejos, estará aquí”, escribió Icardi en su cuenta personal de Instagram, junto a una foto donde se lo ve con la camiseta del Galatasaray (el equipo en el que se luce en Turquía) y con la mano sobre su pecho, a la altura del corazón.

Si bien Wanda dejó en claro que decidió volver a apostar al amor con Elián “L-Gante” Valenzuela, Ana Rosenfeld (la abogada de la empresaria) había revelado que el deportista sigue haciendo todo lo posible para recuperar a la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

“No soy psicóloga, pero vengo hablando con Wanda hace muchos años sobre este tema y mucho tiempo. Lo más importante es la aceptación, que les dije antes, de uno de los cónyuges, que la cosa no funciona. Él no aceptó”, había lanzado la letrada, días atrás, en una nota que dio a Intrusos.

“Los mensajes que (Mauro) le sigue enviando (a Wanda) dan por cierto que él no quiere romper una relación, pero ella dijo, ‘la familia no se tiene que romper, lo que se va a romper o se rompió es la pareja’”, agregó. Y ante la consulta sobre si Mauro puede mandarle mensajes a su ex, Rosenfeld cerró, contundente: “No puede hacer nada que intimide ni perturbe a Wanda”.