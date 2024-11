Luego de haber sido la encargada de dar a conocer varios detalles del escándalo que tiene como protagonista a Wanda Nara (por su escandalosa separación de Mauro Icardi y su flamante noviazgo con Elián “L-Gante” Valenzuela), Yanina Latorre volvió a dar que hablar al disparar contra la empresaria.

A poco de que Wanda contara en Bake Off Famosos (Telefe) que a la hora de hacer el amor es “muy bruja” y que por esa razón deja a “todos engualichados”: Yanina fue contundente con su comentario: “A mí me parece todo muy desprolijo, familiarmente hablando. Estate caliente con L-Gante, pero no lo metas en Santa Bárbara, que es la casa de tus hijos”, lanzó en El Observador 107.9.

“Ella, el viernes, para hacer que estaba todo bien, le hacía historias al hijo que tiene 16 años, con L-Gante al lado. Por Enacom no se puede nombrar a los hijos de Wanda en la tele. Digo, ¿para qué los mostrás en redes? No los muestres. ¿Sabés lo que tienen que hacer estos famosos? Preservar ellos a los hijos, no nosotros. Ella te quiere demostrar que es buena madre y que está todo bien”, agregó.

Foto: Captura de video de X (@@Observador1079)

Y siguió, filosa: “A mí me daría mucha vergüenza estar cog... a L-Gante y tener a mi hijo al lado, ahí mirando la tele, no sé qué era, si la Selección que jugaba el viernes, y mostrándolo. El pibe resignado, entregado, es la única madre que tiene. L-Gante hizo un quilombo tremendo en Santa Bárbara”.

“Se puso a tirar champagne por la ventana. ¿Cuánto sale un Dom Pérignon? Una fortuna. Toda una grasada. Wanda, que viene de un lugar medio marginal, ella creció, aprendió. Bah, creía yo, me doy cuenta de que no”, añadió.

Y cerró, sin filtro: “Crió a los hijos bien, los tiene jugando en River, van a buenos colegios, tienen buena educación. ¿Qué necesidad? Está bien, cog... a L-Gante, alquilá una casa, andate a la casa de él y no mezcles”.

PROFUNDA REFLEXIÓN DE WANDA NARA, EN MEDIO DE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE MAURO ICARDI Y SU HISTORIA DE AMOR CON L-GANTE

Luego de estar en boca de todos los medios por su escandalosa separación de Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella) y las muestras de amor que intercambió con Elián “L-Gante” Valenzuela tras oficializar su noviazgo, Wanda Nara volvió a dar que hablar con un profundo posteo.

La empresaria recurrió a las redes para compartir con sus seguidores una foto muy sensual en topless, que acompañó con unas sentida reflexión: “Por fuera, me conocen muchos; por dentro, muy pocos”, comenzó diciendo en su cuenta personal de Instagram.

“Paradójicamente, los pocos que me conocen, me aman para siempre, los demás hablan sin saber quién soy”, agregó, sin ahondar si sus líneas estaban dirigidas a alguien especial o si solo fue en respuesta a los debates que se dieron en distintos programas y redes sobre su vida personal.

Foto: Captura de Instagram (@wanda_nara)

En medio de los likes que consechó de sus seguidores, el músico también dejó huella en el muro de la hermana de Zaira Nara y la mujer que logró conquistar su corazón con otro “me gusta”.