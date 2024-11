Si bien fue un aluvión de hechos a los que debió enfrentarse Wanda Nara desde que terminó su relación con Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella) y comenzó una nueva historia de amor con Elián “L-Gante” Valenzuela, Lizy Tagliani prefirió recurrir a su característico humor para hablarle a la empresaria.

“El sábado de @wanda_nara vs. mi sábado jajaja”, expresó Lizy, en su cuenta personal de Instagram, junto a una captura donde se ve la lujosa pileta de la hermana de Zaira Nara y otra en la que ella está jugando con su hijo en su casa.

“Amiga, prestame la pile para hacer unas fotos para tener jajaja”, agregó, divertida, intentando que la conductora de Bake Off Famosos (el programa que conduce por Telefe) la invita a la casa que tiene en Santa Bárbara, donde estaría instalada con el cantante.

Foto: Captura de Instagram (@lizytagliani) Por: Fabiana Lopez

ANA ROSENFELD REVELÓ QUÉ TIPO DE MENSAJES LE MANDA MAURO ICARDI A WANDA NARA, TRAS LA SEPARACIÓN

Si bien Wanda Nara dejó en claro que decidió volver a apostar al amor con Elián “L-Gante” Valenzuela, Ana Rosenfeld reveló que Mauro Icardi sigue haciendo todo lo posible para recuperar a la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

Todo comenzó con el análisis que hizo Karina Iavícoli en Intrusos: “Finalmente, Wanda pudo lograr lo que ella hace tiempo quiere hacer, que es correrlo a Mauro en esta situación de pareja. Ella debe estar sufriendo también”, expresó.

Fue entonces que la abogada de Wanda se sinceró en vivo: “Mirá, no soy psicóloga, pero vengo hablando con Wanda hace muchos años sobre este tema y mucho tiempo. Lo más importante es la aceptación, que les dije antes, de uno de los cónyuges, que la cosa no funciona. Él no aceptó”.

Cerca de una morocha, Icardi hizo borrón y cuenta nueva en la noche porteña.

“Los mensajes que (Mauro) le sigue enviando (a Wanda) dan por cierto que él no quiere romper una relación, pero ella dijo, ‘la familia no se tiene que romper, lo que se va a romper o se rompió es la pareja’”, agregó. Y ante la consulta sobre si Mauro puede mandarle mensajes a su ex, la letrada cerró, contundente: “No puede hacer nada que intimide ni perturbe a Wanda”.