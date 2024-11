Jakob Von Plessen, el ex de Zaira Nara, dio que hablar en las últimas horas por un polémico gesto en redes sociales en el que deja entre ver qué piensa del romance de Wanda Nara con L-Gante.

Es que el padre de los hijos de Zaira le puso like a un meme en el que está la modelo con Facundo Pieres y la siguiente frase: “Así como los ves, el domingo tienen que almorzar con L-Gante”.

Jakob Von Plessen le puso un like a un meme sobre Zaira Nara, Facundo Pieres, Wanda y L-Gante (Foto: captura de Juariu).

Fue Juariu con quien remarcó la forma en que Jakob, que fue el cómplice de Mauro Icardi en su affaire con la China Suárez, reapareció: “Pensé que era fake pro no, chicos el like”.

CONTUNDENTE DECISIÓN DE ZAIRA NARA ANTE EL ROMANCE WANDA NARA CON L-GANTE Y LA SEPARACIÓN DE ICARDI

Zaira Nara fue consultada acerca del romance de Wanda con L-Gante y la separación de Mauro Icardi y dejó en claro su contundente decisión: “Yo no voy a hablar”.

“No soy quién para salir a hablar nada de mi hermana ni de Mauro. Hay chicos en el medio. Yo siempre soy muy respetuosa y me parece que no soy quién para hablar”, remarcó en diálogo con A la Barbarossa.

