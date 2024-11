Si bien fueron muchas las voces que se alzaron en medio de la denuncia que Wanda Nara hizo contra Mauro Icardi después de haber protagonizado una fuerte discusión en el Chateau Libertador días atrás, la de Ivana Icardi fue una de las que más sorprendió.

La hermana del futbolista recurrió a las redes para hablar del tema del momento después de ser indagada por varios de sus seguidores: “Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación”, comenzó diciendo la joven en una publicación que compartió en Instagram Stories.

“Ayer escribí un mensaje que casi publico, pero lo voy a dejar para mí y los que me quieren, ya que no hablaba Ivana, hablaba el dolor”, agregó, dejando en claro que estuvo cerca de dar a conocer un fuerte mensaje, pero que más tarde se arrepintió.

Foto: Captura de Instagram (@ivannaicardi) Por: Fabiana Lopez

“Hay temas muy delicados que tocan mis heridas. Mi familia y yo siempre vamos a estar para cuando mi hermano nos necesite y se lo he hecho saber”, cerró Ivana, contundente, dejando en claro el apoyo y cariño que sienten el círculo más íntimo por Mauro.

Ivana Icardi: “Mi familia y yo siempre vamos a estar para cuando mi hermano nos necesite y se lo he hecho saber”.

ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

LLAMÁ AL 144

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ANA ROSENFELD REVELÓ QUÉ TIPO DE MENSAJES LE MANDA MAURO ICARDI A WANDA NARA, TRAS LA SEPARACIÓN

Si bien Wanda Nara dejó en claro que decidió volver a apostar al amor con Elián “L-Gante” Valenzuela, Ana Rosenfeld reveló que Mauro Icardi sigue haciendo todo lo posible para recuperar a la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

Todo comenzó con el análisis que hizo Karina Iavícoli en Intrusos: “Finalmente, Wanda pudo lograr lo que ella hace tiempo quiere hacer, que es correrlo a Mauro en esta situación de pareja. Ella debe estar sufriendo también”, expresó.

Fue entonces que la abogada de Wanda se sinceró en vivo: “Mirá, no soy psicóloga, pero vengo hablando con Wanda hace muchos años sobre este tema y mucho tiempo. Lo más importante es la aceptación, que les dije antes, de uno de los cónyuges, que la cosa no funciona. Él no aceptó”.

Cerca de una morocha, Icardi hizo borrón y cuenta nueva en la noche porteña.

“Los mensajes que (Mauro) le sigue enviando (a Wanda) dan por cierto que él no quiere romper una relación, pero ella dijo, ‘la familia no se tiene que romper, lo que se va a romper o se rompió es la pareja’”, agregó. Y ante la consulta sobre si Mauro puede mandarle mensajes a su ex, la letrada cerró, contundente: “No puede hacer nada que intimide ni perturbe a Wanda”.