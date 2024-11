Si bien Wanda Nara dejó en claro que decidió volver a apostar al amor con Elián “L-Gante” Valenzuela, Ana Rosenfeld reveló que Mauro Icardi sigue haciendo todo lo posible para recuperar a la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

Todo comenzó con el análisis que hizo Karina Iavícoli en Intrusos: “Finalmente, Wanda pudo lograr lo que ella hace tiempo quiere hacer, que es correrlo a Mauro en esta situación de pareja. Ella debe estar sufriendo también”, expresó.

Fue entonces que la abogada de Wanda se sinceró en vivo: “Mirá, no soy psicóloga, pero vengo hablando con Wanda hace muchos años sobre este tema y mucho tiempo. Lo más importante es la aceptación, que les dije antes, de uno de los cónyuges, que la cosa no funciona. Él no aceptó”.

Cerca de una morocha, Icardi hizo borrón y cuenta nueva en la noche porteña.

“Los mensajes que (Mauro) le sigue enviando (a Wanda) dan por cierto que él no quiere romper una relación, pero ella dijo, ‘la familia no se tiene que romper, lo que se va a romper o se rompió es la pareja’”, agregó. Y ante la consulta sobre si Mauro puede mandarle mensajes a su ex, la letrada cerró, contundente: “No puede hacer nada que intimide ni perturbe a Wanda”.

MAURO ICARDI FUE VISTO CON UNA MISTERIOSA MUJER EN UN BOLICHE, EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON WANDA NARA

Es un verdadero escándalo el que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi desde que la empresaria decidió ponerle punto final a su historia de amor con el padre de sus hijas Francesca e Isabella y comenzar una nueva relación con Elián “L-Gante” Valenzuela.

Y a horas de que se hablara de una denuncia por violencia de género de la hermana de Zaira Nara al futbolista, en A la tarde mostraron imágenes de Mauro en un reconocido boliche y aseguraron que lo acompañó una misteriosa mujer.

“Acá tenemos imagen, esto es en la Costanera”, adelantó Luis Ventara (que estuvo reemplazando a Karina Mazzocco en la conducción del programa de América), mientras en la pantalla grande del estudio se veía al deportista.

Tras escucharlo, el cronista Oliver Quiroz sumó más información: “Mauro salió del restaurante, puso un pie afuera, ve la cámara y lo que hace es esconderse y volver a ingresar al lugar. Después de eso, pasa un minuto y se arma un operativo donde los amigos comienzan a cubrirlo”.

“Comenzaron a hacer toda una logística, un movimiento que no creíamos que cinco personas iban a lograr que le habiliten a Mauro Icardi la puerta de atrás. Lo vi caminar con dificultad y agarrado de un amigo. Para mí, está ahogando sus penas. Es un Mauro Icardi que está buscando distraerse”, agregó.

Oliver Quiroz: “Mauro Icardi ingresó al boliche alrededor de la 1.30 de la mañana. Había una dama que aparece dentro del boliche, lo estaba esperando a él en el VIP. Puedo decir que es una chica morocha de 26, 27 años”.

Y cerró, dando detalles de la persona que habría acompañado al ex de Wanda y de su estado anímico: “Ingresó al boliche alrededor de la 1.30 de la mañana. Había una dama que aparece dentro del boliche, lo estaba esperando a Mauro Icardi en el VIP. Puedo decir que es una chica morocha de 26, 27 años y no se despegaron en las dos horas que estuvo él ahí. Nada que tenga que ver con la tristeza pasó ayer a la noche”.