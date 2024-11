Luego de que se conociera que Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia de género, en Intrusos revelaron los tremendos insultos que el futbolista le habría dicho a la madre de sus hijas Francesca e Isabella después de confirmar su noviazgo con Elián “L-Gante” Valenzuela.

“Escándalo total. Gritos, encierro y hasta secuestro te diría porque Icardi no la habría dejado a Wanda salir del departamento. ¿Empiezan a discutir por L-Gante o por dinero? Hay un rumor de que habría desaparecido dinero que era de ella”, comenzó diciendo Marcela Tauro en vivo.

“A mí me llegó que Mauro le habría tirado del pelo a Wanda”, agregó la panelista. Y Guido Záffora sumó: “Icardi no le avisa a Wanda que viene a la Argentina, fue tremendo. A ella le agarra un ataque de enojo cuando se entera, y él se enoja mucho cuando se entera por Instagram de su viaje a Río de Janeiro con L-Gante”.

El gesto nostálgico de Mauro Icardi tras asumir que Wanda Nara quiere ser feliz con L-Gante (Foto: Instagram /wanda_nara)

“La primera pregunta de Mauro fue muy agresiva. ‘¿Con quién dejaste a las nenas? Sos mala madre. No te hacés cargo de las nenas. Las dejás con cualquiera. Te vas con ese bobón’. Y me dicen que lo destroza a L-Gante”, añadió.

Más adelanto, Guido continuó con su información: “Y ahí viene el tema de la tenencia. Icardi amenaza a Wanda con sacarle la tenencia. Hay un dato no menor: las nenas no son argentinas, nacieron en Italia. Acá hay llanto de Wanda, desconsolada. Me dicen que Wanda la pasó horrible en Río porque tenía a Icardi siempre atrás y por eso ella sube la captura de pantalla”

“Mauro le dijo a Wanda ‘me arruinaste la vida. Por tu culpa me lesioné. Sos una pu…. Sos una mala madre, sos una mentirosa. Y la trata de prostituta’”, puntualizó. Y cerró: “Me dice alguien del círculo de Wanda que la discusión fue tremenda. No me hablan de violencia física, pero sí psicológica y verbal y que le dijo bestialidades. Me dicen que Icardi estaba sacado, con una imagen de hombre violento corporalmente. Acá se meten Nora Colosimo y Zaira Nara, y él le dice ‘a tu familia no le gusta este negro de m.... y vos estás haciendo todo esto para cag… la vida a mí”.

ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

LLAMÁ AL 144

MAURO ICARDI TENDRÁ TRES FAMOSAS ABOGADAS PARA DEFENDERLO EN SU ESCANDALOSO DIVORCIO DE WANDA NARA

Luego de que la denuncia que Wanda Nara a Mauro Icardi por violencia de género se debatiera en todos los medios y despertara preocupación por cómo iba a terminar la relación de los padres de Francesca e Isabella (después de que la empresaria confirmara su noviazgo con Elián “L-Gante” Valenzuela), en A la tarde dieron a conocer los nombres de las tres abogadas que defenderán al futbolista.

“Tengo una bomba entre mis manos. Les paso información de este mismo momento que me está llegando de Tribunales. Mauro Icardi va por todo y acaba de cerrar filas con ‘las tres leonas de Tribunales’, así se las conoce a las tres abogadas que empiezan a defenderlo”, lanzó Damián Rojo en vivo.

“Ya tomaron la primera medida que es suspender la audiencia que estaba prevista para mañana a las 10 de la mañana. Las abogadas son Laura Piro, Guadalupe Guerrero y Elba Marcovecchio. Van por todo”, aregó, dejando en claro que la esposa de Jorge Lanata sería una de las elegidas por el jugador.

Mauro Icardi es ídolo en el Galatasaray. (Foto: EFE)

Y cerró, contundente: “En una reunión que duró un rato muy largo, se habló de tenencia, cuota alimentaria, compensación económica e ir a vivir con sus hijas a otro lado (a Turquía, donde está instalado Mauro y se desempeña en el equipo Galatasaray, en Estambul)”.