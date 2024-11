En el mismo momento que Zaira Nara disfrutaba de una gala benéfica de la mano de su pareja, Facundo Pieres, en LAM daban a conocer la denuncia por violencia de género que un tercero le hizo a Mauro Icardi, al presenciar una fuerte discusión con Wanda Nara en el departamento que compartían cuando estaban casados.

En A la Barbarossa e Intrusos contaron que Ana Rosenfeld habría llamado a la policía para dar parte del conflicto que estaba sucediendo en el Chateau Libertador.

Lejos de querer inmiscuirse en la vida privada de su hermana, Zaira paró a hablar con la prensa presente, pero dejó sentada su firma posición frente al micrófono de Desayuno Americano.

QUÉ DIJO ZAIRA NARA DE LA DENUNCIA DE WANDA NARA A MAURO ICARDI Y DEL ROMANCE CON L-GANTE

Notero: -Quieren desalojarlo a Mauro del Chateau, no sé si estás al tanto.

Zaira: -No sé nada.

Notero: -Está pasando ahora. Parece que Wanda denunció a Mauro porque no quiere salir del Chateau...

Zaira: -Yo no voy a hablar, menos en el contexto en el que estoy: una gala benéfica, un compromiso que yo ya tenía tomado. No soy quién para salir a hablar nada de mi hermana ni de Mauro. Hay chicos en el medio. Yo siempre soy muy respetuosa y me parece que no soy quién para hablar. Con todo respeto les digo, nos quiero dejarlos sin la nota, pero no...

Notero: -¿Cómo va ves a Wanda con L-Gante?

Zaira: -No quiero hablar nada relacionado a mi hermana.

Notero: -¿Te gusta como cuñado?

Zaira: -No hablo nada relacionado a Wanda.

