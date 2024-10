A una semana de la salida al Teatro Colón de Pampita con Martín Pepa, los rumores de romance se afianzan con el correr de los días. Al igual que las escandalosas versiones.

Yanina Latorre contó en LAM que Zaira Nara, novia con Facundo Pieres, no estaría feliz con la llegada al mundo del polo de su colega.

Con soltada por LAM e Intrusos, Pampita reaccionó con contundencia al polémico rumor.

Pampita (Foto: captura América TV)

QUÉ DIJO PAMPITA DE LA VERSIÓN DE ENOJO DE ZAIRA NARA POR SU INGRESO AL MUNDO DEL POLO CON PEPA

Notero de Intrusos: -¿Vas a ir al Abierto de polo?

Pampita: -No tengo ni idea.

Notero de Intrusos: -Es en noviembre.

Pampita: -¿En noviembre? Me voy el 4 a un trabajo a París. Así que no, no estoy acá.

Notero de LAM: -Dijeron que Zaira estaba un poco ofendida porque vos entrabas al círculo de los polistas.

Pampita: -¡Qué pavada total! Chicos, ¡por Dios!

Notero de LAM: -Yo te digo lo que se está diciendo. Vos me podés desmentir.

Pampita: -La gente tira fruta. A la gente, cuidado todo lo que escucha en la casa porque, por lo menos de mí, solo un 10% es verdad. Todo el resto es fruta, fruta, fruta.

LA VERSIÓN DE ENOJO DE ZAIRA NARA CON PAMPITA POR SU RELACIÓN CON MARTÍN PEPA

Puesto el nombre Martín Pepa bajo la lupa del espectáculo, Yanina Latorre contó en LAM que a Zaira Nara no le habría caído bien que Pampita ingrese al mundo, espacio que frecuenta desde que se puso de novia con Facundo Pieres.

“Zaira, que es la top, diosa, impoluta, famosa entre las taqueras está atacada por este vínculo, porque Pampita te borra. Te liquida”, aseguró la panelista de LAM.

“Pieres es íntimo de Pepa. Íntimo”, agregó Yanina. Y Pepe Ochoa acotó que las modelos “van a compartir círculo”.

“Claro. Ese es el problema. Y Pampita te borra. Tiene un carisma y una luz que te borra de un plumazo. ¿Ves lo que logró? Se separó y mirá lo que es. Es magnética”, cerró la panelista.