En medio del fuerte debate que despertó en los medios y las redes por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi (y la reciente confirmación del noviazgo de la empresaria con Elián “L-Gante” Valenzuela), Guido Icardi dio que hablar con su tremendo posteo.

“Hoy es un día para festejar. Por fin, el asco de ser humano se aleja de mi familia. Ahora es problema de otros”, lanzó el hermano de Mauro, en Instagram Stories, sin filtro contra la hermana de Zaira Nara.

Horas antes, Ivana Icardi también había dicho lo suyo en la misma red social: “Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación”, expresó.

“Ayer escribí un mensaje que casi publico, pero lo voy a dejar para mí y los que me quieren, ya que no hablaba Ivana, hablaba el dolor”, agregó. Y cerró, contundente: “Hay temas muy delicados que tocan mis heridas. Mi familia y yo siempre vamos a estar para cuando mi hermano nos necesite y se lo he hecho saber”.

EL SORPRESIVO DESCARGO DE IVANA ICARDI, EN MEDIO DE LA ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE MAURO Y WANDA NARA

Si bien fueron muchas las voces que se alzaron en medio de la denuncia que Wanda Nara hizo contra Mauro Icardi después de haber protagonizado una fuerte discusión en el Chateau Libertador días atrás, la de Ivana Icardi fue una de las que más sorprendió.

La hermana del futbolista recurrió a las redes para hablar del tema del momento después de ser indagada por varios de sus seguidores: “Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación”, comenzó diciendo la joven en una publicación que compartió en Instagram Stories.

“Ayer escribí un mensaje que casi publico, pero lo voy a dejar para mí y los que me quieren, ya que no hablaba Ivana, hablaba el dolor”, agregó, dejando en claro que estuvo cerca de dar a conocer un fuerte mensaje, pero que más tarde se arrepintió.

“Hay temas muy delicados que tocan mis heridas. Mi familia y yo siempre vamos a estar para cuando mi hermano nos necesite y se lo he hecho saber”, cerró Ivana, contundente, dejando en claro el apoyo y cariño que sienten el círculo más íntimo por Mauro.

