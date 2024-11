Dispuesto a hablar de todo, Jorge Rial reflexionó en diálogo con LAM sobre el noviazgo de Wanda Nara y L-Gante tras la escandalosa separación de ella de Mauro Icardi que todavía sigue sumando capítulos.

“Wanda está olfateando un potencial, además de que calculo que debe haber amor. Ella es una empresaria, chicos. Hoy en los hombres ella ve un negocio, además del amor y de todo”, sentenció el comunicador, contundente.

Wanda y L-Gante.

Además, no descartó la idea de que ella se convierta en su representante. “Por algo L-Gante se fue a Río de Janeiro con el representante y la mujer. No lo dejan solo. No va ni a mear solo. Sienten que les va a serruchar el piso. ¡Es Wanda! Nosotros los tipos somos muy boludos y le va a decir a todo que sí, pero yo estoy muy a favor de la pareja”, sentenció, buena onda.

¿QUÉ DIJO JORGE RIAL DE CHINA SUÁREZ Y FRANCO COLAPINTO?

Jorge Rial se refirió a los rumores de romance entre China Suárez y Franco Colapinto tras la viralización de las fotos juntos caminando por Madrid.

“¿Cómo le decís que no a la China? ¡Dale! 21 años, sos Colapinto... Se debe haber criado ‘cascándose’ con la China Suárez. ¡Boludo! Olvidate. Ella puede. La China es bellísima, viene acá, nos hace una caidita de ojos y vos largás el micrófono...”.

“Si me siguiera en Instagram me vuelvo loco. Imaginate levantarte con un fueguito de ella... ¡Madre! No hay manera y más nosotros que pensamos con ‘la otra’. Está muy bien. Yo banco a esa pareja que durará... ¿10 días?”, sentenció, picante.