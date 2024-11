A pesar de estar en el centro de la polémica por su escandalosa separación de Mauro Icardi (con quien tiene a sus hiajs Francesca e Isabella), Wanda Nara sigue apostando a su flamante relación con Elián “L-Gante” Valenzuela.

Ahora, a poco de haber compartido en las redes lo feliz que está con el cantante, la empresaria acompañó a su novio al show que brindó en el Teatro Gran Rex y el público estalló al verlos a puro mimo arriba del escenario.

“@lgante_keloke cantó en el Gran Rex y @wanda_nara subió al escenario”, escribieron desde la cuenta de Instagram @gabrielsotelo93, donde publicaron el momento de complicidad que mantuvieron los jóvenes al entonar uno de los hits más especiales.

Foto: Captura de video de Instagram (@gabrielsotelo93)

El músico quiso tener a su pareja al interpretar la canción “El último romántico”, el tema que los tiene como protagonistas en el videoclip que muestra varias escenas en la cama y disfrutando de su compañía.

Foto: Captura de video de Instagram (@gabrielsotelo93)

Foto: Captura de video de Instagram (@gabrielsotelo93)

Foto: Captura de video de Instagram (@gabrielsotelo93)

Foto: Captura de video de Instagram (@gabrielsotelo93)

Foto: Captura de video de Instagram (@gabrielsotelo93)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA REVELÓ QUÉ FUE LO MÁS IMPORTANTE PARA ESTAR EN PAREJA CON L-GANTE

A pesar de la polémica que despertó su decisión de comenzar una nueva historia de amor de la mano de Elián “L-Gante” Valenzuela y de los conflictos que eso le generó con su ex, Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), Wanda Nara tiene claro qué quiere de su flamante pareja.

La conductora de Love Is Blind (Netflix) se sometió a un juego de preguntas junto a su compañero, Darío Barassi y fue contundente con su respuesta, al ser indagada sobre quién de los dos es más probable que se fije en el dinero de la persona que está conociendo: “Yo no me fijaría nunca en el dinero, pero sí necesito alguien que trabaje”, lanzó en una nota que dio a TN Show.

“No me interesa mucho el dinero”, agregó, contundente con sus palabras. Y cerró, firme: “Es verdad, pero sí me fijo en gente exitosa. O sea, me atrae el éxito. Quizá me enamoro de un veterinario que es exitoso sacando tumores de perritos”.