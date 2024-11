Luego de estar en boca de todos los medios y las redes sociales por blanquear su reciente noviazgo con Elián “L-Gante” Valenzuela y los escándalos que esta relación despertó en Mauro Icardi (el ex de la empresaria, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), Wanda Nara decidió hablar por primera vez y a fondo de su vida privada.

La conductora de Bake Off Famosos habló sin tapujos con Yanina Latorre y la panelista reprodujo la conversación en LAM: “A Wanda le molesta que la juzguen por salir con un chico de 24 años. Ella me dice, ‘yo ya sé que él es diferente a mí, que se expresa distinto, que tiene otra manera de vivir, pero yo me enamoré’”, expresó.

“Ella me dijo que es una relación seria, que ella le planteó y lo habló con él que necesita títulos, poner fechas y un vínculo. Ella es la novia de Elián, le guste a quien le guste. Tienen una fecha para festejar aniversario. Se pusieron de novios el día anterior de la fiesta de Bake Off, hace 11 días”, agregó.

CUÁNDO SE PUSIERON DE NOVIOS WANDA NARA Y L-GANTE

Y siguió: “Me dijo que ese día se puso de novia, o sea, pudo haber pasado cosas antes. Se puso de novia el 1° de noviembre y que por eso fueron por primera vez juntos a esa fiesta de Bake Off, porque ella está separada hace meses”.

“Me dice, ‘entiendo que es confuso porque en estos meses largos me costó mucho cortar el vínculo y todavía me está costando mucho’. También me dijo que le está costando mucho sostener esta separación por Mauro, porque parece que no lo entiende o no lo asume. No me habló mal de él, ni lo criticó, ni lo humilló en ningún momento”, continuó la angelita, basándose en las palabras de Wanda.

Y cerró, tajante: “Dice que también es confuso porque hace poco cuando vino Mauro acá, hace tres o cuatro semanas, ellos se mostraron juntos. Que ella se bloqueó con L-Gante de las redes, y el otro se calentó cuando Elián fue al programa de Susana Giménez, porque en ese momento volvió a intentarlo con Icardi y esa fue la última vez”.

ASEGURAN QUE WANDA NARA Y MAURO ICARDI ESTUVIERON A LOS GRITOS DESPUÉS DEL ROMÁNTICO VIAJE CON L-GANTE

En medio del revuelo que despertó la nueva historia de amor que Wanda Nara comenzó con Elián “L-Gante” Valenzuela, en El Diario de Mariana aseguraron que la llegada de Mauro Icardi a la Argentina incluyó una fuerte pelea con la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

“Ayer Mauro y Wanda se encontraron y hubo gritos. Wanda llegó al país con L-Gante, él se fue en su camioneta y ella se apersonó en el Chateau Libertador. Lo primero que hizo Mauro cuando llegó es prohibir la entrada al cantante”, comenzó diciendo Pepe Ochoa en vivo.

“Se juntaron en un departamento y tengo chequeado que estuvieron a los gritos. Mauro está en la Argentina porque lo que quiere hacer, su único objetivo es llevarse a sus hijas del país y que vivan con él en Estambul”, agregó.

El gesto nostálgico de Mauro Icardi tras asumir que Wanda Nara quiere ser feliz con L-Gante (Foto: Instagram /wanda_nara)

Y cerró, firme con su información: “Él no va a venir a Argentina, y a partir de ahora va a empezar una guerra interminable porque Mauro, a raíz del mensaje que mostró Wanda, básicamente cerró para siempre su etapa con ella. Y dice, ‘ahora yo vengo acá porque quiero pelear para llevarme a mis hijas a vivir a Estambul’”.