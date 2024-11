Mauro Icardi, que se lesionó en Turquía, lo que le impedirá jugar al fútbol por al menos seis meses, aterrizó en Argentina al mismo tiempo de que su ex, Wanda Nara, regresaba al país con L-Gante tras sus vacaciones juntos en Brasil.

Mientras Wanda y L-Gante se muestran enamoradísimos en Instagram, Mauro optó solo por replicar los posteos de sus fanáticos que le desean una pronta recuperación para que no pase tanto tiempo hasta que pueda volver a brillar en la cancha.

Mauro cree que Wanda está embarazada de L-Gante.

En este contexto, Pepe Ochoa contó en LAM que Mauro viajó de urgencia a Buenos Aires porque cree que Wanda estaría embarazada de L-Gante y que querría sacarse la duda en una charla con ella.

MAURO ICARDI VIAJÓ A ARGENTINA POR EL SUPUESTO EMBARAZO DE WANDA NARA CON L-GANTE

Pepe Ochoa contó por qué Mauro Icardi habría viajado de urgencia a Buenos Aires. “Es una data que me llegó, que pudimos chequear y está recontra confirmado. Mauro llamó en dos ocasiones a una médica obstetra porque está convencido de que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante”, dijo en LAM.

“Se lo consulté a ella el sábado a la noche, pero no me contestó. Ayer, insistí y me puso ‘mmm, no’. Le dije ‘dale, Wanda, ¿sí o no? Estoy chequeando para que después no digas que inventamos’. Y me mandó un audio L-Gante diciendo ‘estamos esperando que se cumplan los tres meses’”, sumó Yanina Latorre.

“Mauro está convencido que Wanda blanquea esta relación porque estaría embarazada. Se tomó el primer avión porque se quiere sacar la duda de si esa data es verdad o es mentira. Me confirmaron el llamado de Mauro con la obstetra. No creían que fuera él, entonces pidió hacer videollamada. Quien le acerca esta data es una persona que tienen en común con Wanda. Si está o no embarazada no lo sabemos, lo que sí es que Icardi viene para sacarse la duda”, sentenció Pepe.