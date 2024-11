A una semana de confirmar su romance con L-Gante, Wanda Nara enfrentó rumores de embarazo.

Yanina Latorre se comunicó con la conductora y le preguntó sobre la inquietante versión de que habría ido a una obstetra y la respuesta de Wanda no terminó de disipar las dudas.

Primero, Pepe Ochoa contó en LAM: “Mauro Icardi llamó a la obstetra y como no le creían que era él, Mauro pidió hacer una videollamada. Él quería averiguar esta data”.

“No sabemos si Wanda está embarazada o no, pero lo que sí chequeé es que Mauro vino a la Argentina por este tema. Quiere sacarse la duda”, expuso el panelista de América.

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE EL RUMOR DE EMBARAZO DE L-GANTE

Yanina Latorre leyó en vivo el diálogo que mantuvo con Wanda sobre la resonante versión de dulce espera, a pocos días de blanquear su relación amorosa con L-Gante.

“Yo le puse a Wanda ‘¿vos fuiste a una obstetra?’. Y ella me pone ‘no’. Y le digo ‘¿segura? Porque me llegó algo de una obstetra’. Y me dice ‘¿de embarazo?’. Y yo le pongo ‘sí’”, contó la panelista de Ángel de Brito.

Y siguió: “Ahí yo le pregunto ‘¿vos estás embarazada?’. Y no me contesta nunca más”.

“Esta charla empezó el sábado, entonces, ayer la mañana le digo ‘¿leíste mi última pregunta? Me hacés pensar que sí (estás embarazada) porque si no me contestarías’”.

“¿Y quieren saber lo que me contestó L-Gante? ‘Decile que hablen con Maxi el Brother que él les dará la mejor respuesta’. Por eso les digo que son dos pelotudos”, concluyó Yanina Latorre, indignada con la flamante pareja.

