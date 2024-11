Si bien Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela sellaron la confirmación de su romance con un viaje a Brasil (junto a Jamaica, la hija que el cantante tuvo con Tamara Báez), Pitty, la numeróloga deslizó que la relación de la empresaria con Mauro Icardi podría tener otro capítulo más adelante.

“Yo hablé con Wanda hace cuatro días. Me llamó y me dijo, ‘¡Ay, Pitty, al final se cumplió todo lo que me dijiste!’. Y bueno, ella está viviendo como con mucha intensidad. Yo había hecho un video explicando los números de Wanda como hace un año, más o menos, ustedes saben que a mí me gusta investigar”, comenzó diciendo Pitty en Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo por elnueve.

“Yo le había dicho que iba a tener un romance. Este romance viene hace tiempo. Es un romance que a ella la traspasó, la puso en otro lugar. Me parece que Wanda es dueña de su vida, lo está viviendo con mucha alegría. Y es así, un romance”, agregó, en referencia a la hermana de Zaira Nara (que tiene a Francesca e Isabella con Icardi) y L-Gante.

Y siguió: “La sentí como enamorada, pero si tengo que hablar como numeróloga, y no como persona que te cae bien, y que te puede escuchar, yo creo que es un romance. Me parece que es algo que ella tenía pendiente, que puede durar un tiempo y que todavía no están cerradas las puertas con su expareja”.

“A veces hay lazos que son mucho más profundos, que en un matrimonio pueden pasar muchas cosas. Generalmente, la gente, no dice la posta, o estos tiempos uno sabe que hay muchas idas y vueltas en un matrimonio. Creo que a Mauro le puede salir un amorío, puede haber mucho más movimiento, pero es un tiempo”, cerró la invitada, contundente.

¿Qué pasará con la historia de amor de Wanda Nara y Mauro Icardi?

Wanda podría regresar de Brasil antes de lo previsto.

CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD QUE TENDRÍA WANDA NARA EN LA GRAVE LESIÓN DE MAURO ICARDI

Luego de las especulaciones que nacieron después de que Mauro Icardi se lesionara en el último partido jugó (razón por la cual deberá estar afuera de la cancha durante varios meses para afrontar la rehabilitación) y se sumara a la reciente confirmación del romance de Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela, un profesional de la salud reveló cuánto puede influir el estado anímico en este desenlace.

“Entiendo la situación que tiene Icardi con Wanda, porque es de público reconocimiento, pero específicamente yo creo que son profesionales y, a la hora de hablar de lo anímico, influye en cierto punto. Pero en este tipo de lesiones es una cuestión del trauma, de la energía que recibió esa rodilla y claramente, el cansancio muscular que llegaba al final del partido”, comenzó diciendo el doctor Gonzalo Quiroga en Poco correctos.

“Claramente, hay varios factores a tener en cuenta. Uno es la parte del cansancio. Los jugadores son profesionales y es muy difícil a un profesional explicarle que, si se siente mal, que pida el cambio porque no lo va a hacer”, agregó sobre Icardi, quien horas antes había confirmado en las redes que sufrió “rotura de ligamentos cruzados y menisco”.

“Estamos en una situación de fin de temporada y los jugadores sienten el correr de todo el año, todo el cansancio físico, y eso influye en todo sentido, no solamente en la parte de lo anímico. También está el factor fortuna, que fue justo ese momento y justo con ese movimiento que hizo”, cerró el profesional.