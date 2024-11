Luego de confirmar su romance en un vivo de Instagram donde se los vio a los besos, Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela viajaron rumbo a Brasil junto a Jamaica (la hija que el cantante tuvo con Tamara Báez).

Y en medio de las repercusiones que despertó esta mini luna de miel, Yanina Latorre dio detalles de cómo está viviendo la parejita esta estadía en el paradisíaco destino.

“Wanda y L-Gante están en el Sheraton de Río de Janeiro. No están solos, están con el representante de él y la novia”, comenzó diciendo la panelista de LAM mientras se ven imágenes de los tortolitos que le llegaron a su celular.

“Hay imágenes de ellos y se los ve desayunando los cuatro con la nena, jugando y mirando por la ventana. También están en la pileta, mientras Jamaica está nadando. Ellos se ven que la cuidan y la miran”, agregó.

Y cerró: “Están de la mano. Ella los mira con cara de enamorada. Están todo el día de la mano en la pileta. Y la que me manda las imágenes, que es una huésped del hotel, me pone que están súper enamorados, que no paran de darse besos y de abrazarse”.

¡Están a full!

PICANTE ANÁLISIS DE SABRINA ROJAS SOBRE LA ACTITUD DE WANDA NARA EN EL AEROPUERTO ANTES DE VIAJAR CON L-GANTE A BRASIL

Luego de mostrarse a los besos en un vivo de Instagram, Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela viajaron rumbo a Brasil junto a Jamaica (la hija que el cantante tuvo con Tamara Báez). Y si bien esta decisión despertó todo tipo de especulaciones, Sabrina Rojas dio que hablar con su picante análisis en Pasó en América.

“Yo tengo que aprender de Wanda. Viste que tirás la bomba y después no hablás. Es muy genial porque digo, si vos tenés planeado un viaje y no querés hablar, no hagas un vivo confirmando el romance”, comenzó diciendo Sabrina, al ver que la conductora de Bake Off no quiso dar declaraciones a los medios.

“Que viaje él primero, viajás vos después, se encuentran allá y nadie se enteró. ¿Por qué te haces la fastidiosa si está toda la prensa ahí, si lo provocaste vos?”, agregó. Y cerró, dejando abierta la posibilidad de que esta movida sea publicidad para lanzar un nuevo videoclip: “Esa es la parte que no entiendo”, cerró, contundente.