La semana pasada, Yanina Latorre cuestionó fuertemente a Wanda Nara por “abandonar” a Mauro Icardi en el peor momento de su carrera y probablemente de su vida para irse a Brasil con L-Gante y la pequeña Jamaica Valenzuela; y la mediática la amenazó con una demanda.

“A la señora que da cátedra de vida... le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario hasta que aprenda a hablar con pruebas”, escribió Wanda en una story de Instagram, tras compartir un chat con Icardi.

“Sobre todo a pensar mil veces antes de opinar de mí como madre, mujer o persona. Es fácil ser periodista haciendo creer que sos dueña siempre de la verdad con mentiras o testigos inventados”, agregó en el mismo mensaje la mediática conductora de Bake Off famosos.

LA REACCIÓN DE YANINA LATORRE ANTE LA AMENAZA DE JUICIO DE WANDA NARA

En este punto, Ángel de Brito animó a Yanina a exponer los chats que mantuvo con Wanda Nara hace tiempo, pero ella se negó. “Amoooooooooor es que no soy como ella. No expongo. Bien que cuando me necesitó para destrozar a la China (Suárez), me mandaba y me contaba todo. Igual amo que todas me amenacen. ¿Sabés por qué es eso? Porque tengo razón”, escribió en Twitter/ X.

En ese sentido, Yanina grabó un video en medio de un día en el club con amigos. “Me rompe mucho pero mucho los huevos que me amenacen, basta, me cansé. Cualquier inútil que pasa me quiere hacer juicio. ¿Por qué no se fijan en sus vidas? ¿Sabés cómo no se opina y una no da cátedra? Guardándote un poquito”, aconsejó.

“Basta de juicios, todos me quieren callar y no me voy a callar. No es ningún delito opinar. El tema es que como yo soy honesta, tengo criterio y digo lo que pienso porque no soy chupa o…, jode. Te dejo picando cositas que sabés que tengo razón”, cerró ese mensaje, que siguió con la publicación de sugestivas stories.

“Tengo chats hablando de Cami Homs, de los jugadores, ensuciando a todos, hablando de la mujer de (Leandro) Paredes. ¿Sigo?”, decía una de las placas, para luego anunciar que “Apareció Wanda”. “Todo empezó en París en 2022″ y “Me dijo 3 años…”, fueron los siguientes mensajes.

CÓMO FUE LA CHARLA ENTRE YANINA LATORRE Y WANDA NARA EN MEDIO DE LAS AMENAZAS DE JUICIO

Pero mientras sus seguidores se morían por saber cómo siguió ese enfrentamiento, la panelista de LAM hizo silencio hasta este domingo. “Ayer hablé con Wanda todo el día y no me contestó la última pregunta, que es información no opinión. Ella está enojada, igual... doble problema. Lo que falta es que la gente se enoje por lo que opinas. Es muy del famoso tipo Wanda esto, agrandadita que se cree más que todos”, señaló.

“Yo no trabajo de chupa o... Cuando tiene razón, tiene razón y cuando no tiene razón, no tiene razón. Voy a reiterar todo lo que dije. Me dio mucha data: la mitad de las cosas se las creo, la otra mitad no porque la conozco. Hablé mucho con Wanda. Ella obviamente siempre me va a contar lo que le convenga para tratar de convencerme”, aseguró Yanina para su público de redes.

“Nos dijimos de todo, pero después bajó tres cambios. ¿Me quiere hacer juicio? La espero. Pero basta de instalar que porque sos Wanda Nara la gente no puede decir que está mal lo que estás haciendo. Estoy enardecida, podrida de la amenaza y de los famosos. Wanda arrancó diciéndome de todo, obviamente que no me quedé callada porque no soy cagona”, reveló la panelista ganadora de un Martín Fierro de la moda.

Wanda Nara se cansó de las críticas de Yanina Latorre y advirtió que iniciará acciones legales en su contra. (Fotos: Instagram/@wanda_nara y @yanilatorre)

LA PROMESA DE YANINA LATORRE TRAS LAS AMENAZAS DE JUICIO DE WANDA NARA

“Me habló bien, le hablé bien y ya no estoy tan caliente... Me da data, me opera, ya la conozco. De todo eso voy a elegir qué cuento. Está con L-Gante, a eso ponele la firma. Está caliente, enamorada. Igual todo me parece un papelón. Me dio todas las explicaciones de por qué no acompañó a Icardi y le molestó que nombre a los hijos”, contó Latorre.

“Quieren ser famosas, mediáticas y tapa, muestran todo, y después se quejan cuando uno opina. Voy a ordenar toda la data que tengo y la voy a dar. Ella dice que hay gente a la que cuido y gente a la que no, pero yo soy igual con todo el mundo. Hoy le voy a demostrar que tengo data de ella que nunca di, y no es una amenaza porque no la voy a dar. Tengo los huevos al plato de todo”, prometió.

Wanda Nara y Yanina Latorre.

