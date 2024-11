Wanda Nara estalló contra Yanina Latorre este sábado cuando a través a de sus historias aseguró que la demandará en la justicia, luego la panelista salió a contestarle con todo y le advirtió que expondría chats comprometedores.

“A la señora que da cátedra de vida le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario hasta que aprenda a hablar con pruebas”, escribió Wanda desde Brasil.

Pochi de Gossipeame reveló que el mensaje de Wanda Nara estaría dirigido a Yanina Latorre.

Indignada, la periodista contraatacó: “Me rompe mucho los huevos que me amenacen. Basta, me cansé. Cualquier inútil al que le molesta lo que digo quiere hacerme juicio. ¿Por qué no me dejan de romper los huevos y se fijan en sus vidas?”.

“Si sos mediático o mediática y te la pasás mostrando todo, el otro puede opinar. ¿Sabés cuándo no se opina y no se da cátedra? Cuando te guardás un poquito. A veces el amor empieza por casa. Tengo una calentura... basta de juicios”, siguió Yanina desde sus redes.

“Todos me quieren callar. Pero no me voy a callar. No es ningún delito opinar. El tema es que como soy honesta, tengo criterio y digo lo que pienso sin ser chupaort*, jode. Te dejo picando cositas porque sabés que tengo razón”, cerró este fin de semana.

WANDA NARA ELIMINÓ LA HISTORIA DE SU DESCARGO CONTRA YANINA LATORRE

Luego de que Yanina Latorre asegurara que tiene chats de Wanda Nara hablando mal de famosos como Cami Homs, jugadores de la Selección, entre otros, la conductora reaccionó y eliminó el descargo en el que aseguraba que le haría juicio.

“Apareció Wanda”, escribió la panelista en sus historias de Instagram después de su contraataque a la novia de L-Gante y de inmediato las publicaciones de Nara en su contra desaparecieron de sus redes sociales.

“Tengo data nueva”, dijo luego la periodista en otra historia y más tarde explicó que a Wanda le molestó que dijera en El Observador: “Icardi está mal por sus ligamentos, ella garch... en Brasil, anda a cuidar al padre de tus hijos, dale una mano que él te salvó de todo”.

