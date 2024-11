Luego de conocerse que en las próximas horas Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela arribaran a la Argentina tras su mini luna de miel en Brasil, en Mañanísima aseguraron que Mauro Icardi ya está en el país.

“Acá me confirma en tu producción que está detrás de cámaras, que son lo mejor siempre, que acaba de llegar Mauro Icardi a la Argentina y lo agarró Mercedes Ninci, que lo atrapó y no lo suelta”, comenzó diciendo Mauricio D’Alessandro, que estaba dando una nota para el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece.

“Estaban haciendo una nota por la paritaria de Aerolíneas Argentinas y el jugador ingresó por el sector internacional, dice Mercedes Ninci”, agregó Estefi Berardi, según la información que le hizo llegar la periodista que estuvo al lado de Icardi.

Foto: Captura (eltrece) Por: Fabiana Lopez

Minutos más tarde, Ninci recurrió a las redes para dar más detalles sobre este tema: “Llegó @mauroicardi a #Aeroparque. Estaba haciendo una nota por la paritaria de @AerolineasArgentinas y el jugador ingresó por el sector internacional”, posteó en Instagram Stories.

Cabe recordar que Mauro se lesionó en el último partido que jugó con la camiseta del Galatasaray (de Turquía), razón por la cual deberá estar afuera de la cancha durante varios meses para afrontar la rehabilitación.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mercedesninci1) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@lgante_keloke)

WANDA NARA Y L-GANTE, MUY ACARAMELADOS EN BRASIL

Luego de confirmar su romance en un vivo de Instagram donde se los vio a los besos, Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela viajaron rumbo a Brasil junto a Jamaica (la hija que el cantante tuvo con Tamara Báez).

Y en medio de las repercusiones que despertó esta mini luna de miel, Yanina Latorre dio detalles de cómo está viviendo la parejita esta estadía en el paradisíaco destino.

“Wanda y L-Gante están en el Sheraton de Río de Janeiro. No están solos, están con el representante de él y la novia”, comenzó diciendo la panelista de LAM mientras se ven imágenes de los tortolitos que le llegaron a su celular.

Foto: Captura (América) Por: Fabiana Lopez

“Hay imágenes de ellos y se los ve desayunando los cuatro con la nena, jugando y mirando por la ventana. También están en la pileta, mientras Jamaica está nadando. Ellos se ven que la cuidan y la miran”, agregó.

Foto: Captura (América) Por: Fabiana Lopez

Y cerró: “Están de la mano. Ella los mira con cara de enamorada. Están todo el día de la mano en la pileta. Y la que me manda las imágenes, que es una huésped del hotel, me pone que están súper enamorados, que no paran de darse besos y de abrazarse”.