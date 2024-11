El quiebre en la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi es mucho más profundo de lo que parece, y esta vez ya no hay indicios de reconciliación, sino todo lo contrario.

”Hemos reconocido que él se hizo cargo muy joven de toda una familia, de toda la historia. El Mauro de hoy no es ese Mauro”, analizó Adrián Pallares.

Entonces, el conductor de Socios del Espectáculo definió al delantero de Galatasaray: “El Mauro de hoy es un Mauro enojado, despechado, muy enojado. Solo tiene ojos para los integrantes de la familia que tienen que ver directamente con su sangre”.

“El resto de la familia que él tanto, tanto, tanto, tanto... No. No hay contacto. No quiere contacto. Solo sus ojos están dispuestos en la parte de la familia que él desea cuidar y con quien quiere estar. El resto ya está. Terminada la relación con Wanda, se acabó la relación con los demás”.

Wanda Nara y Mauro Icardi cuando estaban enamorados.

“No vamos a agregar nada más por temas legales. Pero se entiende, ¿no?”, deslizó Adrián Pallares a cuento de la cautelar que impuso Wanda Nara a los medios para evitar ciertos temas, e implica una multa millonaria.

EL FUERTE TEMOR DE WANDA NARA POR MAURO ICARDI

Por otra parte, Paula Varela reveló: “Wanda le escribe permanentemente a Mauro porque obviamente hay que organizar varias cosas. Mauro le clava el visto permanentemente”.

“Esto a Wanda la tiene un poquito desesperada porque quiere realmente, más allá de todo lo que pasó, ella me decía, quiere tener una buena relación con Mauro porque necesitan organizar, obviamente, la vida que tenían en común. Y Mauro le clava el visto, no le está contestando”, continuó.

Al final, la periodista aclaró que no existe denuncia por violencia de género, y por tanto ningún impedimento para que Wanda Nara y Mauro Icardi puedan encontrarse.