La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos días a días. Ahora, el futbolista recurrió a las redes y dio que hablar al compartir un sugestivo posteo que despertó el aliento de sus seguidores.

“Pronto… lo que estaba lejos, estará aquí”, escribió Icardi en su cuenta personal de Instagram, junto a una foto donde se lo ve con la camiseta del Galatasaray (el equipo en el que se luce en Turquía) y con la mano sobre su pecho, a la altura del corazón.

Si bien Wanda dejó en claro que decidió volver a apostar al amor con Elián “L-Gante” Valenzuela, Ana Rosenfeld (la abogada de la empresaria) había revelado que el deportista sigue haciendo todo lo posible para recuperar a la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

Foto: Captura de Instagram (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

“No soy psicóloga, pero vengo hablando con Wanda hace muchos años sobre este tema y mucho tiempo. Lo más importante es la aceptación, que les dije antes, de uno de los cónyuges, que la cosa no funciona. Él no aceptó”, había lanzado la letrada, días atrás, en una nota que dio a Intrusos.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Los mensajes que (Mauro) le sigue enviando (a Wanda) dan por cierto que él no quiere romper una relación, pero ella dijo, ‘la familia no se tiene que romper, lo que se va a romper o se rompió es la pareja’”, agregó. Y ante la consulta sobre si Mauro puede mandarle mensajes a su ex, Rosenfeld cerró, contundente: “No puede hacer nada que intimide ni perturbe a Wanda”.

Mauro Icardi: “Pronto… lo que estaba lejos, estará aquí”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

PROFUNDA REFLEXIÓN DE WANDA NARA, EN MEDIO DE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE MAURO ICARDI Y SU HISTORIA DE AMOR CON L-GANTE

Luego de estar en boca de todos los medios por su escandalosa separación de Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella) y las muestras de amor que intercambió con Elián “L-Gante” Valenzuela tras oficializar su noviazgo, Wanda Nara volvió a dar que hablar con un profundo posteo.

La empresaria recurrió a las redes para compartir con sus seguidores una foto muy sensual en topless, que acompañó con unas sentida reflexión: “Por fuera, me conocen muchos; por dentro, muy pocos”, comenzó diciendo en su cuenta personal de Instagram.

“Paradójicamente, los pocos que me conocen, me aman para siempre, los demás hablan sin saber quién soy”, agregó, sin ahondar si sus líneas estaban dirigidas a alguien especial o si solo fue en respuesta a los debates que se dieron en distintos programas y redes sobre su vida personal.

Foto: Captura de Instagram (@wanda_nara)

En medio de los likes que consechó de sus seguidores, el músico también dejó huella en el muro de la hermana de Zaira Nara y la mujer que logró conquistar su corazón con otro “me gusta”.