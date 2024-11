El escándalo que rodea la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi no hace más que crecer con el paso de las horas, y lo que la semana pasada algunos medios televisivos señalaban como un relación tóxica o violenta, hoy tomó un nuevo matiz con los posteos del futbolista.

Luego de que el futbolista del Galatasaray publicara una serie de videos, luego borrados, en los que acusaba a la mediática de “acosarlo” durante dos horas en la casa del country Santa Bárbara en la se refugió luego de los episodios de la semana pasada.

Si bien Wanda hizo su descargo en las redes sociales, Oliver Quiroz de A la tarde consiguió una exclusiva con la meditática en la puerta del Chateau Libertador. Allí, el cronista contó que Wanda llegó con “bolsas y valijas” que Kennys Palacios subió al departamento.

Por qué Wanda Nara fue a la casa de Mauro Icardi: los motivos (Foto: captura Instagram/mauroicardi-wanda_nara)

HABLÓ WANDA NARA TRAS EL VIDEO ÍNTIMO CON MAURO ICARDI EN SANTA BÁRBARA

Animada por el cronista, Wanda bajó el vidrio de la camioneta y habló: “Solo porque están laburando Y porque yo vengo de laburar como ustedes en mi canal y sé lo que es”, dijo para justificar su decisión de hablar con la prensa, aunque aseguró que “no pasó nada con Icardi”.

Ante las preguntas de Quiroz sobre si fue hostigada por Mauro Icardi, la mediática aseguró que no, pero reconoció que “la grabó”. “Lo único que quiero aclarar, porque me parece muy delicado y hay mucha gente que sufre esto; y yo quiero decirlo porque estoy siempre muy empática con las mujeres: yo no hice ninguna denuncia de violencia de género”, aseguró.

“Quiero aclararlo para que no confundan las cosas. Si yo tuviera miedo, o pensaría algo raro, no estaría él con mis hijas que lo está hace varios días”, dijo Wanda, que explicó que Icardi se recluyó en Santa Bárbara “porque hay una orden, estamos separados y tuvimos que dividir las propiedades”.

Mauro Icardi expuso a Wanda Nara con un video íntimo (Foto: Captura Instagram /mauroicardi)

