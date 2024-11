En medio de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, y las versiones que indican que Elián “L-Gante” Valenzuela se habría enojado con su novia por ir a la casa de su ex, Yanina Latorre rompió el silencio.

“Anoche, cuando yo pongo en mis redes lo que había cobrado Wanda por el evento en Tailandia, que se bajó porque L-Gante se calentó, que me parecía poco profesional, me aparece ella en mi WhatsApp”, comenzó diciendo la panelista de LAM.

“Voy a ser ordenada para que ella no diga que yo miento, que invento, que doy información falsa y que la odio. Me dijo ‘si hablás mal de mí, me la banco con cosas que son verdad. Con mentiras no. Cuando te enteres la verdad de por qué no viajo, hablamos’”, agregó.

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

Y siguió: “‘Me da que te vendieron pescado podrido, que no operen’”. A ver, esto no me lo contó Icardi, no me lo contaron los abogados de Icardi. A mí me dijeron que Wanda se peleó con L-Gante y se bajó del viaje. Dijo, ‘me peleé con mi novio y por eso no voy’”.

“Hoy a la mañana Wanda se arrepintió y quiso retomar el viaje. Se ve que se arregló con L-Gante y dijo, ‘viajo.’ Y la marca se puso firme, llamó a otra, negoció todo el día y ya la otra está cerrada”, cerró, contundente.

"Wanda ne dijo 'si hablás mal de mí, me la banco con cosas que son verdad. Con mentiras no. Cuando te enteres la verdad de por qué no viajo, hablamos'".

ELBA MARCOVECCHIO HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE LA DENUNCIA DE WANDA NARA A MAURO ICARDI Y FUE CONTUNDENTE

En medio de la diversidad de información que se conoció después de la denuncia que Wanda Nara le hizo a Mauro Icardi en medio de su escandalosa separación, Elba Marcovecchio (la abogada del futbolista) respondió algunas cuestiones que dieron que hablar.

Ante la consulta de la cronista de Cortá por Lozano sobre si la denuncia de Wanda a Icardi fue por violencia de género, la letrada respondió: “Es bastante confusa la presentación porque está basada, obviamente, en los términos de dicha ley”.

“Lo que sí hizo fue una exclusión de hogar. Una exclusión de hogar, realmente, no es una pavada. La Justicia, obviamente de carácter preventivo, toma estas medidas solamente ante los dichos de la mujer. Y bueno, se articulan estas medidas. Entonces, me resulta muy incompatible una cosa con la otra”, agregó.

Foto: Web

Y cerró, contundente: “Yo lo que estoy diciendo es bastante claro. Es decir, una exposición no se compadece con la otra. Estamos hablando de un juzgado que es excelente, que tomó una medida por los dichos de una mujer, independientemente de que sea Wanda, independientemente de que sea Mauro. Entonces, no se entiende cuáles son sus posteriores declaraciones”.