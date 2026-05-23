El 90 aniversario del Obelisco se celebra en la Plaza de la República este sábado por la noche, y Mirtha Legrand se visitió de gala para recordar que ella estuvo presente en la inauguración del monumento creado por el arquitecto Alberto Prebisch.

“Soy Mirtha Legrand, por si no me reconocieron”, arrancó la diva en implícita alusión a la campaña de actores como Ricardo Darín o Guillermo Francella para alertar sobre la imagenes generadas con inteligencia artificial.

“No quería estar ajena hoy que se homenajea a nuestro amado y querido Obelisco”, enfatizó la Chiqui, que en el evento fue protagonista ya que su imagen se proyectó sobre la estructura como otro de los símbolos nacionales.

El saludo de Mirtha Legrand al Obelisco

Entonces recordó: “Yo quiero que ustedes sepan que yo soy nacida en la provincia de Santa Fe, Villa Cañás, y nuestros padres nos trajeron para ver la inauguración del Obelisco. Estoy segura que todos los que están ahí no estaban presentes, y la Chici estaba presente”.

La anécdota de Mirtha Legrand con el Obelisco

Vestida de gala en su casa especialmente para la ocasión manifestó: “Teníamos ocho (N del R: nueve) años, y nos alojamos en un hotel en la avenida 9 de Jjulio. Y nos mirábamos y no podíamos creer”.

“El Obelisco es algo amado, querido, adorado por los argentinos”, continuó.

“Así que feliz día, queridísimo Obelisco de la porteña calle de Buenos Aires. Arriba la Argentina, con todo mi amor. Les habló Mirtha Legrand. Chau, chau”, cerró con su característico cantito.