En el día a día, perros y gatos nos hablan sin palabras. Sus gestos, posturas y hasta pequeños cambios en la rutina pueden decir mucho más de lo que imaginamos.

Entender ese “idioma silencioso” no solo mejora la convivencia, sino que puede ser la diferencia entre una vida sana y una enfermedad que pasa desapercibida.

Señales que no hay que ignorar: lo que tu mascota intenta decirte

Uno de los errores más comunes de los dueños es pensar que los cambios de ánimo o de conducta son “cosas de la edad” o simples manías.

Sin embargo, Lucía Marcerou, médica veterinaria de König, advierte que cualquier alteración repentina debe ser motivo de consulta.

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“La apatía y el letargo son síntomas frecuentes que suelen ser subestimados”, alertó Marcerou.

“Un perro o gato que era activo y de repente se esconde, duerme más o pierde interés en sus juegos puede estar atravesando una enfermedad sistémica.

Los gatos, sobre todo, son expertos en ocultar el dolor: su aislamiento puede ser el único indicio de que algo no anda bien”, explicó.

La aparición de agresividad en un animal antes dócil también es una señal de alarma. Un perro que gruñe al ser tocado o un gato que araña sin razón aparente podría estar sufriendo dolor físico, como artritis, problemas dentales o lesiones en la columna.

Desde König, detallaron los principales cambios de comportamiento y sus posibles causas:

Apatía o letargo repentino: enfermedades renales o hepáticas, problemas cardíacos, infecciones, anemia, diabetes.

Agresividad inusual: dolor crónico (artritis, problemas dentales), problemas neurológicos, pérdida sensorial.

Ansiedad o inquietud excesiva: dolor, hipertiroidismo (en gatos), disfunción cognitiva, problemas urinarios.

Aumento del apetito y la sed: problemas hormonales, diabetes, trastornos metabólicos o renales.

“La medicina veterinaria preventiva es el pilar fundamental para asegurar una vida larga y saludable a nuestras mascotas. Muchas enfermedades se pueden evitar si actuamos a tiempo”, remarcó Marcerou.

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La importancia de la prevención: controles, vacunas y más

Las visitas periódicas al veterinario son esenciales, incluso cuando el animal parece estar sano. Detectar problemas en etapas tempranas permite tratamientos más efectivos y menos invasivos. Además, mantener el calendario de vacunación al día es clave para prevenir enfermedades graves como la rabia, el moquillo o el parvovirus.

El cuidado dental suele ser un punto débil: el sarro y la placa no solo causan mal aliento, sino que pueden derivar en infecciones que afectan órganos vitales como el corazón y los riñones. También es fundamental controlar el peso con una dieta equilibrada y ejercicio regular, ya que la obesidad aumenta el riesgo de diabetes y problemas articulares.

El vínculo humano-animal: una relación que sana

La relación con una mascota va mucho más allá de la compañía. Numerosos estudios muestran que el contacto con animales de compañía reduce el estrés, baja la presión arterial y mejora la salud emocional.

“Las mascotas satisfacen la necesidad humana básica de contacto físico. Acariciar, abrazar o simplemente estar cerca de un animal cariñoso puede tranquilizarte rápidamente cuando estás estresado o ansioso”, explicó Marcerou.

El contacto regular con perros o gatos disminuye los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y aumenta la serotonina y la dopamina, neurotransmisores asociados a la felicidad y la relajación.

Consejos para dueños responsables: cómo fortalecer el vínculo

Observación diaria: Dedicale tiempo a mirar cómo se comporta tu mascota. Saber cómo es su “normalidad” te ayuda a detectar cualquier cambio.

Educación continua: Aprendé a leer sus señales. Un parpadeo lento en un gato es confianza; una cola rígida en un perro puede ser señal de incertidumbre.

Atención preventiva: No te saltees los controles veterinarios anuales, las vacunas y los tratamientos antiparasitarios.

Estimulación adecuada: Proporcionale ejercicio físico y mental según su edad y raza para evitar problemas de conducta por aburrimiento o frustración.

“Nuestras mascotas nos hablan todos los días; solo necesitamos aprender a escucharlas. Al prestar atención a sus señales silenciosas y responder con cuidado preventivo, no solo aseguramos su salud, sino que enriquecemos el vínculo extraordinario que compartimos con ellos”, concluyó Marcerou.