La televisión argentina se prepara para uno de los movimientos más comentados del año: Beto Casella dejará El Nueve en 2026 para encarar un nuevo programa en América TV, previsto para estrenarse en febrero a las 22 horas, después de LAM.

En medio de los rumores, comenzó a circular el nombre de Any Ventura como una de las figuras que podría acompañarlo en esta nueva etapa profesional.

El periodista Juan Etchegoyen, en su ciclo Mitre Live, dio detalles de las conversaciones y reveló que habló directamente con la panelista: “Yo tengo la información, como te conté la semana pasada, de que Edith Hermida conducirá Bendita el año que viene. Ayer hablé con Ale Maglietti y hoy tuve la posibilidad de hablar con Any Ventura, quien rompió el silencio sobre su futuro”, comenzó explicando.

Any Ventura en el lanzamiento de los premios Martín Fierro Latino 2024. (Foto: Movilpress)

Etchegoyen agregó que dentro del canal, las únicas tres personas que están en relación de dependencia con El Nueve son Hermida, Maglietti y Ventura, lo que alimentó aún más las versiones sobre posibles cambios en el panel.

EL DESCARGO DE ANY VENTURA

Finalmente, el conductor leyó la palabra directa de la periodista, quien respondió sin rodeos: “Hola, Juan. Aún no hay nada firmado, por lo tanto no hay nada resuelto. Si Beto se va del canal, yo me voy con él. Es lo que haría si él se va. Pero aún no hay nada. Te autorizo a que leas esto”.

Con esa declaración, Any Ventura dejó en claro su lealtad a Beto Casella, aunque evitó confirmar cualquier acuerdo cerrado. Por su parte, desde la producción de América ya trabajan en la estructura del nuevo formato, que buscará mantener el estilo ácido y humorístico que caracteriza al conductor, pero con una estética renovada.